Maxi Iglesias, sobre ‘FoQ: el reencuentro’: “No nos habíamos reunido por los egos”

Atresmedia ha organizado la rueda de prensa de FoQ: el reencuentro -a la que ha asistido LOS40.com- con directivos de cadena y productora y los actores protagonistas: Andrea Duro, Maxi Iglesias, Angy Fernández, Adam Jezierski, Adrián Rodríguez, Javier Calvo, Ana Milán, Blanca Romero, Sandra Blázquez, Leonor Martín, José Lamuño, Marc Clotet, Álex Barahona y Andrés Cheung.

En ella dieron detalles sobre los dos capítulos especiales que se emitirán el próximo 27 de diciembre y 3 de enero y que serán el "broche final" a una ficción que marcó una generación. Así lo describía Sonia Martínez, directora de Buendía Estudios: "Son dos capitulos para recordar lo que fue y agradecer a la gente que nos siguió durante tanto tiempo. Les vamos a hacer muy felices, van a reir, llorar, disfrutar, se les va a poner los pelos de punta. Era muy importante para todos no defraudar", aseguró.

Además de desvelar que había un guiño a Compañeros y que están "abiertos" a que si funciona la apuesta pueda alargarse con más entregas.

¡Los protagonistas de #FoQElReencuentro nos cuentan cómo será el regreso de la serie en la rueda de prensa! El 27 de diciembre, ESTRENO en #ATRESplayerPREMIUM https://t.co/GnWVsHzIMn — ATRESplayer (@ATRESplayer) December 17, 2020

Andrea Duro: "Éramos una familia y lo hemos vuelto a ser"

Del reparto, Andrea Duro fue la primera en reflexionar sobre el proyecto: "Fue una época de nuestra vida súper importante, nos dio mucho a nivel profesional y personal. Éramos una familia y lo hemos vuelto a ser al rodar estos dos capítulos. Está lleno de sorpresa, de alguna que otra novedad. Hemos sido muy felices", dijo emocionada.

Maxi Iglesias le siguió: "Estoy feliz de formar parte de este regalito. Es un broche que damos con todo el cariño e ilusión, por lo que fue, por lo que sigue siendo una referencia. Estoy orgulloso de haber contribuido".

Desde la parte del profesorado, Ana Milán también habló: "Me parece fascinante que 10 años después siga interesando. Se hizo, se hizo bien. Es magia pura de la televisión, que algo que se hizo hace una década se reciba con los brazos abiertos. Me parece un milagro".

Angy Fernández también lo calificó de "regalo": "En este año en el que el mundo se paró, no sabíamos si volveríamos a trabajar, y cuando me llamaron fue una alegría muy grande. Más aún con la gente que quiero, donde empecé y con ese personaje que tanto nos dio".

Adrián Rodríguez señaló que "a día de hoy" siguen recibiendo "mensajes de todas partes del mundo halagando la serie". Mientras que Javier Calvo subrayó la importancia de "la verdad" en la ficción: "Hace más de 10 años era un adolescente perdido que no sabía ni mi condición sexual la fui descubriendo con la serie. Ahora se ve también cómo es ese reencuentro". En su caso no quiso dar más detalles de su regreso, ya que su personaje moría en última temporada.

"Las orgías no son muy COVID friendly"

Preguntados por si en este reencuentro también se han "liado todos con todos" como algunos de ellos confesaron hace tiempo, respondieron que en plena pandemia no ha sido posbile: "Las orgías no son muy covid friendly", decían entre risas, mientras otros aseguraron que "en cuanto podamos, casa rural".

En cuanto a si se habían reencontrado a nivel privado durante estos años, Iglesias reflexionó de la siguiente forma: "No ha sido fácil porque todos tenemos cosas que gestionar, hay muchos egos, cosas que te pueden separar y acercar a otras personas", dijo refiriéndose más a la parte humana que a la profesional. "Estos años hemos estados pasando por este proceso. Se ha intentado, a veces no. A mí hay gente que no me ha llamado en 10 años. Ni yo".

Pero sin rencores y más bien entendiendo el camino que escogía cada uno, Angy añadió que se alegraban de que a todos, sobre todo en lo personal, les hubiera ido bien.