El dineral que Álex Bueno (La isla de las tentaciones) rechazó por una petición sexual “especial”

La crisis provocada por el coronavirus ha obligado a todos esos famosos que vivían de su imagen, famosos sobre todo salidos de programas de Telecinco y Cuatro, a buscar otras fuentes de ingresos, y la mayoría ha terminado en la plataforma para adultos que está de moda: OnlyFans.

En esta versión picante de Instagram, el usuario comparte fotos y vídeos muy explícitos a cambio de dinero y algunas celebrities están consiguiendo cantidades desorbitadas gracias a esta app. Uno de los rostros más populares de esta red social es Álex Bueno, conocido por su paso por Mujeres y hombres y viceversa y ser concursante de la primera edición de La isla de las tentaciones.

Álex apareció este miércoles En el punto de mira para contar cómo acabó en OnlyFans y hablar de su experiencia en esta red social. "Muchos eventos y colaboraciones en Instagram se cayeron. Fui tirando de ahorros, pero pasa el tiempo y esos ahorros te comen", explicó antes de confirmar que OnlyFans se ha convertido en su principal fuente de ingresos: "He ganado más dinero que en un bolo o en televisión. Es un sueldo que posiblemente mucha gente no piensa en tener".

De las tentaciones a enseñarlo todo en OnlyFans

Con todo lo ocurrido con la Covid-19, Álex decidió hacer de su imagen un negocio. "Empecé subiendo fotos insinuando, jugando con la picardía. Enseñando un poco de delante. Mi cuerpo es mi empresa y he invertido en ella deporte, suplementación, gimnasio y tiempo de trabajo", dijo en el programa de Cuatro. "Qué menos que mi propia empresa me dé un beneficio. Fui poco a poco, pero como no tengo pudor, lo acabé enseñando todo".

Las peticiones sexuales que recibe Álex

Durante el transcurso de la entrevista, el que fuera pretendiente en MYHYV también desveló las peticiones sexuales más impactantes que ha recibido en OnlyFans. "Me han llegado a ofrecer 10.000 euros por acompañar a una cena a una mujer. Dije que no, lógicamente. Aunque la que más me llamó la atención fue la de un chico que me ofreció 30.000 euros por si me dejaba hacer una felación por él".