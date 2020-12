Jeff Bridges publica su primera foto tras recibir quimioterapia

Jeff Bridges es un ejemplo de superación. En octubre, con 70 años, le diagnosticaron un tumor en el sistema linfático, pero el actor de El gran Lebowski y Corazón rebelde se lo tomó con positividad, como si fuera un nuevo reto a superar a su elevada edad.

"Ha salido nueva mierda a la luz: me han diagnosticado un linfoma. Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de estar rodeado de un gran equipo de médicos y el pronóstico es favorable", explicó el actor, ganador de un premio Óscar.

Unos días después de dar la noticia, Jeff Bridges publicó una foto vestido con una bata y conectado a la máquina que le suministraba su quimioterapia. El actor aparecía erguido, con su característica barba prominente y pelo largo. Los fans se quedaron más tranquilos al ver que el cáncer no se había cebado con el actor.

Sin embargo, la imagen de Bridges ha cambiado mucho en estos dos últimos meses, y ahora el artista se ha tenido que rapar el pelo. Como llevaba varios días sin hablar de su condición, ha querido hacer un resumen a modo de informe: "Aquí están las últimas novedades: me siento bien, me he afeitado la cabeza, tengo un cachorro que se llama Monty y he tenido un cumpleaños. Tengo 71 años, tío".

En la imagen el actor aparece mirando a cámara, sonriente, tumbado en una silla reclinable frente a una costa y con el pequeño perrito Monty en su regazo. Bridges parece gozar de buena salud a pesar del tratamiento médico, y su positividad nos hace ver que probablemente salga de esta mucho más fuerte de lo que entró.