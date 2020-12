Miguel Herrán: “Ángel es una persona sin escrúpulos; yo nunca podría ser como él”

Miguel Herrán tiene claro que Ángel, el protagonista de Hasta el cielo, no tiene nada de angelical. A pesar de que la historia está contada desde su punto de vista y que Daniel Calparsoro busca que empaticemos con su ambición y su deseo de llegar a lo más alto, lo cierto es que es un criminal, un tipo sin escrúpulos capaz de vender su alma al diablo por dinero.

No se le ha debido hacer fácil encarnar a un personaje así. "Creo que Ángel es una persona que toma las decisiones con un egoísmo tremendo y con una ambición desmedida", explica Herrán. "Yo nunca podría ser como él. Es una persona sin escrúpulos, un tío que pisa la cabeza de quien sea para llegar hasta el cielo y ya está", reflexiona el actor en una conversación con LOS40.

Ángel es el protagonista de Hasta el cielo, un joven de los barrios bajos de Madrid que trata de hacerse un nombre en el complejo y peligroso universo del crimen organizado. Aunque no es un asesino, sí es un criminal: roba coches de alta gama, da golpes en joyerías y tiene a la policía completamente descuadrada. Es un genio de los robos y atracos, un personaje digno de La casa de papel.

"Pero es que esto es una engañifa", responde Miguel Herrán cuando se le pregunta sobre si realmente es un buen tipo. "Él realmente es el prota y estás viendo su historia, así que con quien empatizas es con él. Si el prota fuese Fernando Cayo [el personaje de Duque, el policía] y la historia hablase de cómo un tío que no tiene nada está currando y persiguiendo a una panda de cabrones que no paran de dar por culo, dirías que quieres que paren a esos cabrones", añade el actor.

"Aquí lo que depende es el punto de vista. Al final lo que quiere Calparsoro es que empatices con los personajes, pero desde luego no me parece que lo estén haciendo bien en ningún momento", defiende el actor de La casa de papel y Élite, ganador de un Goya a mejor actor revelación.

Y continúa destrozando a su personaje: "Es una persona sin escrúpulos, un tío que pisa la cabeza de quien sea para llegar hasta el cielo y ya está. Es capaz de dejar lo que más quiere ahí tirado en Ibiza [en relación a su amada, Estrella, a quien interpreta la actriz Carolina Yuste] porque sabe que lo que le conviene para su objetivo es lo otro. No es un buen tío. No sería amigo suyo. No le invitaría a mi casa", concluye.

Hasta el cielo se estrenará en cines el próximo viernes 18 de octubre de 2020. La película está dirigida por Daniel Calparsoro y escrita por Jorge Guerriaechevarría. La protagonizan Miguel Herrán, Carolina Yuste, Luis Tosar, Asia Ortega, Patricia Vico, Fernando Cayo y los raperos Dollar Selmouni y Ajax Pedrosa, con una colaboración especial de Jarfaiter.