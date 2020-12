Hilary Duff confirma que el 'reboot' de Lizzie Mcguire está cancelado definitivamente

Hoy es un mal día para los fans de Lizzie McGuire y es que deben olvidarse de todas las expectativas que tenían puestas en el reboot de la serie 15 años después. Ha sido la propia Hilary Duff la que ha confirmado a través de un comunicado en su cuenta de Instagram que el revival de Lizzie McGuire ha sido cancelado.

Disney+ estaba involucrado en este reboot y parece ser que ha sido imposible llegar a un acuerdo entre la plataforma y el elenco de la serie. El objetivo de este proyecto era mostrar la vida de una Lizzie ya adulta que triunfaba en el mundo de la moda. Un auténtico sueño para los millones de seguidores del proyecto.

La idea de recuperar la serie se anunció en agosto de 2019 y trajo a todo el elenco de vuelta: Hilary Duff, Adam Lamberg, Robert Carradine, Hallie Todd, Jake Thomas y por supuesto, Terri Minsky, la creadora original de Lizzie McGuire. Sin embargo, esta última abandonó el proyecto después del inicio de las grabaciones.

Ya se podía intuir ahí que la visión del elenco de la serie con Disney no coincidía, pues, parece ser que, por parte de los personajes de Lizzie McGuire, estaban buscando darle un formato más adulto a la serie y alejarlo de la alegría e inocencia adolescente que la caracterizaba. Así mismo, en el comunicado de Duff, ella misma afirmaba que quería un reboot "honesto y auténtico". Sin embargo, la actriz ha evitado culpar a nadie y afirmaba que, simplemente, "los astros no se han alineado"

"Me siento honrada de haber tenido al personaje de Lizzie en mi vida. Ha tenido un impacto tan duradero en mucho gente, incluida en mí misma. Ver la lealtad y el amor de los fans, hasta hoy, significa mucho para mí. Sé los muchos esfuerzos y conversaciones que se han mantenido para sacar adelante el 'reboot', pero, desgraciadamente y a pesar de ese esfuerzo, no va a suceder. Quiero que un 'reboot' sobre Lizzie sea honesto y auténtico en relación a quién sería Lizzie hoy. Es lo que se merece el personaje. Podemos dedicar un momento para imaginar la increíble mujer en la que se habría convertido hoy y las aventuras que podríamos haber vivido con ella. Estoy muy triste, pero prometo que hemos hecho todo lo posible y al final simplemente las estrellas no se han alineado. 'Hey now', esto es de lo que está hecho este 2020", escribía Duff

Además, esta última frase es un regalo para los fans de la serie de Hilary Duff, pues es una clara referencia a la canción de la celebrity en Lizzie Superstar, titulada What dreams are made of. ¡Ojalá las cosas cambien y pronto podamos disfrutar de nuevo de Lizzie McGuire!