Dollar Selmouni: el hijo de la calle que llegó hasta el cielo

Dollar Selmouni es una de esas personas que caen bien a primera vista. Es simpático, directo y habla desde el corazón. Su naturalidad y falta de filtros a la hora de expresarse es lo que lo convierten, para muchos, en una de las voces de la calle. Hay quien dice que sus canciones son 'el verdadero himno de España', y su paso por La Resistencia y los millones de visitas que consiguió su entrevista con David Broncano (puedes verla aquí) certifican que Dollar es un tipo muy querido capaz de movilizar tanto a sus fans como a los que aún no lo conocen.

Este rapero mallorquín se hizo famoso en YouTube gracias a componer temas tan duros como Somos de calle, Duele y Vente conmigo. Su música y el certero retrato social que hacen sus letras sobre la vida en los barrios bajos le han llevado hasta el cielo. Literalmente. Porque Dollar es uno de los protagonistas de la nueva película de Daniel Calparsoro y comparte reparto nada más y nada menos que con Miguel Herrán, Carolina Yuste y Luis Tosar. Su música le ha abierto las puertas del cine, y Dios sabe qué llegará después.

La historia de Ángel (Miguel Herrán), un chico de las barriadas que quiere llegar a lo más alto a través del crimen organizado, ha conseguido reunir en su reparto a voces de la música urbana tan variopintas como Dollar, Ayax y Jarfaiter. Todos ellos tienen su momento de gloria en la película, pero en especial Dollar, quien interpreta al 'Gitano', la única persona en la que realmente confía el protagonista.

En LOS40 hemos tenido la ocasión de charlar con Dollar sobre la película. Nos recibe en el hotel Only You de Atocha, en el corazón de Madrid, poco antes de compartir photocall con el resto de estrellas de la película.

Has pasado de dar voz a las calles a sumarte al reparto de Hasta el cielo. ¿Cómo llegas a esta historia?

Gracias a la música. ¡Viva la música! Gracias a ella nos llaman y nos citan para hacer un casting. En él está Arancha, la directora de casting, la mejor en España, y tenemos que dar gracias de que nos cogió, que vio en mí algo bueno y se lo hizo saber a Daniel [Calparsoro]. Y luego Daniel ha querido que formáramos parte de ese proyecto. Estamos muy agradecidos por ello.

Pero es la primera vez que te pones frente a una cámara en una historia de ficción. ¿Te ha costado?

Nada, nada, la verdad que no me ha costado nada. Te mentiría si dijera lo contrario. Nosotros somos unos sinvergüenzas, no tenemos vergüenza para nada. Entonces ponme ahí delante de una cámara y yo estaré y la clavaré. Cuatro directrices que te marcan en el mundo del cine, te enseñan esa disciplina y luego llegas a un set y lo clavas.

¿Le has cogido el gusto? ¿Quieres rodar más películas?

Pues ahora mismo acabo de terminar otra película y ya estoy metido en otros proyectos cinematográficos...

La banda sonora es un eje fundamental de la película. De hecho, tú compusiste el tema principal junto a Mala Rodríguez y Carlos Jean...

Gracias a Dios tengo que dar las gracias porque Carlos Jean pone la banda sonora. Esos sonidos, esa música detrás de la producción de cine... Contar con eso es muy sencillo. Él sabe lo que va a poner, lo que quiere, los sonidos que va a haber. Y luego cuando te da un proyecto a medio a terminar y encima se mete la Mala... es todo muy llevadero, muy fácil, y en ese aspecto hay que dar gracias. Trabajar con profesionales es lo que tiene.

La película recoge la esencia de ese cine quinqui de los setenta y ochenta. Me decía antes Patricia Vico que Hasta el cielo es la historia de Romeo y Julieta versión cani. ¿Creéis que ha retratado la esencia de los extrarradios?

Sobre todo eso. Lo ha enseñado perfectamente. Vuelve al cine quinqui. Yo que soy un chico de la calle me siento identificado. Sobran palabras. Es un peliculón para un chaval de mi quinta, y de más mayores. Está hecha para los chavales con sangre en las venas, ¿sabes? Y esto va a ser un peliculón, Dios lo sabe.

Carlos Jean, Mala Rodríguez y Dollar Selmouni: un ritmo urbano que llega Hasta el cielo

¿Cómo veis a Ángel? Porque deseas que le salgan bien las cosas aunque sea un criminal...

Es que Miguel [Herrán] se ha pasado, es una máquina. Está contigo de una manera, luego le toca grabar y hace un papelazo que flipas. Al reparto de esta película, a los actores principales, los tengo en un pedestal. Son unos máquinas, lo hacen muy bien y hemos aprendido un montón de ellos. El papel que tiene Miguel además es el papel de vida que le gustaría tener a mucha gente. Es un poco como yo, que hasta que no consigo lo que quiero no paro, no paro.

¿Qué es lo que más te ha gustado de tu personaje?

Es que el personaje del Gitano es muy yo. No me he complicado mucho. Tendrías que preguntarle también a mis compañeros para ver si ellos se han comido tanto la cabeza y se han involucrado mucho. Gracias a las directrices que marcó Daniel Calparsoro todo ha sido increíble, nadie nos ha llamado la atención, Miguel y todo el reparto de actores principales jamás nos han hecho sentir menos. Al contrario, han estado siempre para cualquier cosa. 'Pregúntame si no te sientes cómodo, nosequé, nosecual'. Todo. El miedo que existe... solo existe el miedo de querer hacerlo bien. No sé si en el mundo del cine suelen salir las cosas así de bien, pero todo ha ido rodado. Yo sé que ahora el equipo técnico acabará tirándose del pelo, pero por parte de los actores hemos disfrutado mucho.

Clip exclusivo 'Hasta el cielo' / Way To Blue

¿Qué moraleja podemos sacar de esta historia de ascenso hasta el cielo y caída en picado?

Esta película tiene un mensaje muy bonito para mí. No sé para ti, qué mensaje te despierta cuando la ves, pero hacia mí personalmente el personaje de Miguel me da a entender, y la película en sí, que es que no voy a parar hasta que lo consiga. Y pisaré al que haga falta, y me subiré encima de quien haga falta, para conseguir el bienestar mío y el de mi gente. Y lo que quiero yo. Sobre todo pensar en mí. Tiene ese mensaje. Pensar uno en sí mismo. Pero luego la historia cambia y ves que Ángel tiene otra vida... y cuando está más arriba empeora todo.

Pero un poco la otra cara de la moneda es esa, ¿no? Cuando lo tienes todo las cosas cambian...

Es que es un no parar la película, pero yo me quedo con ese mensaje del 'lo voy a conseguir sí o sí, cueste lo que cueste lo voy a conseguir'. Y hoy en día, tal y como están las cosas, ese mensaje viene súper bien. Yo creo que va a ser todo un éxito, y que la saquen en Navidades va a ser encima hasta mejor. Mira cómo está la Gran Vía y el centro. Todo el mundo comprando en las tiendas de ropa. Ninguna prevención sanitaria para prevenir el coronavirus. No hay nada en la calle, ¿eh? Y mira que en un teatro y en un cine estén todas las medidas sanitarias posibles y pongan restricciones... Yo no sé dónde meterme. Porque no hablo y bastante tengo con la música, que a mí me han jodido todo... Pero quieren joder todo el cine y joder todo el arte mientras estamos metidos 240 en el supermercado. A la mierda. Lo veo fatal todo.