Alba Reche y Cami: “Es importante generar memoria con nuestras canciones que explique el contexto actual”

El camino de Alba Reche (Elche, 1997) y Cami (Viña de Mar, Chile, 1996) estaba destinado a cruzarse. Ambas quedaron segundas en los talents en los que participaron (OT 2018 y La Voz Chile); son dos de las voces femeninas más potentes de la música en español actual; y sus letras están cargadas de mensajes sociales.

De este modo, que se animaran a sacar una colaboración juntas era cuestión de tiempo. Ahora, para despedir el año por todo lo alto, han sacado Que bailen. Se trata de un medio tiempo donde las voces de las artistas demuestran de lo que son capaces a través de un precioso diálogo de versos.

Con una letra donde se habla sobre las injusticias sociales que sufren las personas diariamente, las artistas han demostrado la enorme capacidad que tienen para erizarnos la piel. ¡Y no nos extraña!

Este mismo año Alba ha estado nominada los premios Grammy Latinos por su álbum Quimera. Por su parte, Cami se ha ganado todo el respeto de la industria gracias a sus dos primeros álbumes de estudio (también nominados en estos premios): Monstruo y Rosa.

Para que nos cuenten más sobre esta colaboración, Cami y Alba se conectan a LOS40. Lo hacen el 17 de diciembre, el mismo día que la segunda cumple 23 primaveras.

Pregunta (P): Lo primero, muchas felicidades Alba por tu cumple. ¿Lo vas a celebrar de alguna forma?

Alba (A): ¡Muchas gracias! La cosa está complicada para celebrarlo, la verdad. A lo mejor luego me voy a tomar algo con mis amigas cuando acabe la promo. Si no ya el fin de semana aprovecharé.

Cami (C): ¡Amiga, yo te voy a cantar ‘Feliz cumpleaños’ en un rato!

P: Lo segundo, es daros la enhorabuena por el tema que acabáis de lanzar. Me gustaría saber en qué momento surge.

C: Me hablaron de Alba una vez que estaba en España. Entré a ver que onda tenía, la vi y me voló la cabeza al escuchar su voz. Nos habíamos conocido en Operación Triunfo porque yo fui un día a ver a los chicos. Conectamos de una, porque Alba tiene un ángel que es evidente. Un día fuimos a comer, otro cantamos, salimos una noche… Fue como una semana entera juntas

A: Evidentemente, salió colaborar porque teníamos muchas cosas en común.

P: Vamos, que fue como un campamento donde todo se magnífica

C: Sí, nos llevamos muy bien y nos teníamos mucha admiración profesional. Cuando entramos al estudio, hicimos la canción en media hora. Cuando nos pusimos a cantar juntas fue como que nuestras voces sonaban muy lindas juntas. Grabamos el tema como hace un año ya. Con el tema del corona, queríamos hacer el vídeo juntas, pero no se podía.

P: ¿Y qué idea teníais entonces para el vídeo?

A: Yo planteé un par de ideas al equipo artístico, pero eran inviables. No pudimos hacer un concept porque nosotras no hemos podido volver a vernos.

La letra de Que bailen

P: La canción tiene un sentido social, haciendo referencia a las manifestaciones que han ocurrido estos meses en Chile. ¿En qué momento pensasteis sacar un tema sobre ello?

C: Yo le dije a Alba cuando entramos al estudio que venía en la cabeza con el tema del estallido social. Necesitaba escribir sobre eso. Iba muy sensible esa semana con el tema y de lo único que hablaba era sobre eso. Lo sufrí mucho y lo pasé muy mal porque no estaba allí. En el estudio las palabras salieron solas y todas las frases tienen un significado y un trasfondo. Cuando yo escucho la canción, veo todo muy visual. Al final yo estuve también en la calle manifestándome y me acordaba de eso. Intentamos plasmar eso en la letra.

P: ¿Es importante para vosotras denunciar causas con vuestras canciones?

A: Yo creo que sí.Para mí es natural hablar sobre cosas que nos preocupan día a día. No es solo coger este altavoz, es hablar sobre cosas que te pasan y te preocupan. Con este tema en concreto, nos sentíamos partícipes de ello. Ella por parte de Chile, yo por España. Se da de forma natural hablar de este tipo de temas cuando sientes que perteneces a la sociedad y el pueblo del que estás hablando.

C: Yo soy una persona muy intensa que necesita hablar y creo que la música es una forma muy sana de explicar lo que a uno le pasa. Siento constantemente que tenemos que marcar momentos en la historia de la música. Es súper importante hablar sobre lo que se está pasando históricamente: estamos viviendo una transformación generacional súper potente e importante. Hay cambios que se van a ver en treinta años. Esto pasa mucho en Chile. Hay canciones de la dictadura o de otras cosas, que ahora las escuchas de los papás o de los abuelos y tienen todo el sentido del mundo. Entiendes el espíritu de lo que estaba pasando. Eso es lo que me gusta de este tema. Creo que es importante, más a nivel personal, para nosotras ir generando memoria y escribir música que explique el contexto en el que estamos viviendo hoy día.

¿Qué es lo que más han escuchado?

P: Cambiando un poco de tema, ¿en vuestro top de canciones del año cuáles aparecen?

C: Yo no lo he hecho.

A: A mí me ha salido de todo, la verdad. He trillado mucho a C. Tangana. Me salió en el top 1. Melody Noir me salió también. Había de todo.

P: Una duda, ¿vosotras como artistas os escucháis en las plataformas?

A: No. Por mi parte al menos es como que ya la he escuchado bastante antes de que saliese, las he cuestionado bastante y prefiero que la disfrute el resto del mundo. Yo voy a la siguiente y ya está. A veces me ocurre que, como en los conciertos cantamos otra versión, cuando salta en la reproducción o me la ponen mis amigos recuerdo como era la producción. Me vuelvo inconsciente con mis propias canciones.

C: A mí me pasa que me pongo como nerviosa y siento que hay algo que hice mal. También me pasa que digo ‘uy, podría haberla cantado mejor’.

P: Ambas quedasteis segundas en vuestros respectivos talente (OT y La Voz Chile), ¿esto marca de alguna manera vuestra carrera?

C: ¿Ambas quedamos segundas?

A: Si, tía. Yo me di cuenta cantando Aquí estoy porque lo dices en un verso (Soy la que perdió en un programa de cantantes). Lo busqué y lo vi. Igual que Aitana.

P: Creo que es un buen augurio.

A: Siempre se dice lo de Bisbal, como si fuese la marca de inicio de algo. Para los supersticiosos les vendrá bien.

C: Es que Alba y yo tenemos muchas cosas en común. Otra más es como “bueno”, ya no me sorprende nada.

El sonido de Alba Reche de cara a 2021

P: Alba, Que bailen marca el arranque de tu nuevo ciclo musical de cara a 2021, ¿dejamos atrás la etapa de Quimera?

A: Así es. Morena Mía y La Posada fueron como el intermedio para precalentar, pero no formarán parte de mi siguiente trabajo. Esta es la primera canción que si quería tener en el disco. Es como el pistolazo de salida.

P: ¿Va a tener algún concepto como el anterior de Quimera?

A: El otro día vi un tuit que me hizo gracia. Subí una parte del siguiente trabajo que no se entendía y un usuario escribió: “En el último disco le dio por el griego y ahora le da por el egipcio”. Pero no tiene nada que ver. Estoy trabajando como directora creativa en el siguiente proyecto y lo estamos terminando. Estoy muy contenta. Esto solo es el principio.

P: ¿Va a tener otra vez algo que ver con la historia del arte?

A: No lo estoy llevando por ese camino. Creo que la historia del arte ya la aparqué un poco con Quimera y no quiero sobrexplotar eso. Sí que es verdad que estoy haciendo un concepto artístico dentro de lo que es lo musical. Evidentemente es algo que cuido mucho y que quiero que siga existiendo en mis trabajos. No va a tener algo que ver con la historia del arte, pero sí con una corriente artística, por así decirlo.

Sobre el próximo disco de Cami

P: Cami, tú también estás ya inmersa en tu nuevo álbum, cuyo adelanto BIG BANG ya lo hemos podido escuchar. ¿Tienes ya fecha de salida?

C: Sí, de hecho ya estoy en Buenos Aires para ver el tema de los vídeos. Me gustaría grabar varios. Todos están conectados. Me gusta mucho trabajar con conceptos y al igual que Alba, me gusta ser directora artística de mis proyectos. Escribí este disco en cuarentena y es como muy catártico.

La música que escuchaban de adolescentes

P: Alba, el otro día escribiste que echabas de menos escuchar Evertytime We Touch de Cascada. ¿Eras de las que de adolescente se iba a KKO (una discoteca de Alicante) a darlo todo?

A: Literalmente, yo era la persona más pringada de la historia. Mi primera fiesta fue en la universidad. Sí, salía por Elche, pero sin más. Pero me hacía gracia porque el tema de Everytime We Touch, además de ser un temazo, era una canción que poníamos cuando la gente se iba para que lo hiciesen de buen humor.

P: ¿Qué música escuchabais de adolescentes?

C: La verdad es que para mí La Oreja de Van Gogh y Álex Ubago eran dos cosas que escuchaba mucho y no lo digo porque esté de promo por España. No podía con mi vida. Me encantaban. Fui como a tres conciertos y fue increíble.

P: Os voy a poner en la tesitura de ¿Amaia o Leire?

A: Que hijo… (ríe) Eso tienes que contestarlo tú.

C: Olvídate, yo no voy a contestar a eso (ríe). No hay posibilidades de que responda a eso, pero tengo que decir que obviamente yo crecí con Amaia y soy de esa escuela. Pero las amamos a las dos.

P: Y tú, Alba, ¿qué escuchabas?

A: Yo escuchaba más Amaral, U2… Luego mi madre me ponía Christian Castro y lo tengo mucho en la cabeza. En mi adolescencia, a los 15, empecé a escuchar solo música en inglés. Esuchaba My Chemical Romace, Blink 182… era la etapa emo de mi vida. Todas esas cosas.