Arón Piper explica qué pintan en su vida Joaquín Sabina, Manu Chao o Eminem

El desorden que dejas se ha convertido en el thriller del momento en Netflix. Una adaptación de la novela de Carlos Montero que rezuma gusto gallego y que nos presenta un trabajo excepcional de varios actores, entre ellos, Arón Piper.

Si ya nos había conquistado con su papel de Ander en Élite, ahora nos deja impresionados con su papel de malo torturado. Sin duda, sus seguidores en Instagram se van a seguir multiplicando.

Pero además de actor, últimamente está desarrollando su faceta de músico. No ha dejado de lanzar diferentes temas que nos dejan claro su influencia del hip hop y la música urbana. Precisamente Netflix ha hecho con él la playlist de su vida que nos deja claro que lo suyo no es la música mainstream.

Infancia

La canción que me recuerda a mi infancia… cualquiera de Sabina, la de Y nos dieron las 10. Mi madre, cuando se ponía con la limpieza de la casa, se la ponía a todo volumen.

En el coche

Sí, cantábamos en el coche. Cualquiera de Manu Chao. Bongo Bong creo que se llama.

En alemán

La verdad es que solo me se canciones de rap. Cro siempre llevaba una máscara, una calavera, muy característico suyo.

Pósters

Puede que tuviese alguno de Eminem. Y de cine tengo ahora, desde que soy independiente. Tengo de Snatch, uno de La naranja mecánica, pero de adulto.

Favorita

Soy muy malo para los nombres. The Real Slim Shaddy.

Conciertos

No he ido a tantos conciertos, me estoy dando cuenta. La última que recuerdo fue una sesión de Los Suruba. Fue no hace tanto y me lo pasé muy bien.

Bailar

Yo creo que me encantaría estar bailando lo que sea, lo que se pueda bailar lo voy a bailar. Pero supongo que sería en un festival, con gente así, muy pegada.

Amigos

La canción que más canto con mis amigos… no canto ninguna así en concreto, pero se me ocurre una que siempre canta todo el mundo, New York.

Motivación

Una canción que siempre me motiva… depende, voy cambiando porque lo que un mes me gusta, al mes siguiente me gusta otra cosa. No lo sé, Jay Z, por ejemplo.

La primera…

La primera primerísima… un amigo mío tenía un estudio justo al lado del instituto, de hecho, alguna vez hacíamos pellas e íbamos al estadio. No me acuerdo del nombre porque tendría 12 o 13 años, pero por ahí la tengo la canción. No la voy a sacar nunca.

Más orgulloso

Mi canción más reciente no sé si es de la que estoy más orgulloso, pero estoy muy orgulloso. Nieve se llama. “Te voy a contar dos cosas mamá, una que ya se ha hecho tarde, otra, que no sé volver. Lo intenté y no logro acostumbrarme”.

Más enganchado

La última canción así, que estoy escuchando más, Bankrol, de Ritchthe Kid. Es la última que tengo así en Spotify.

No hay nada como conocer la banda sonora de una persona para conocerle un poco mejor.