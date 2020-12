Alejandro Sanz presenta ‘Renaceres’: un hiriente retrato de las calles vacías de Madrid en pandemia

Alejandro Sanz es una de las múltiples voces que dan vida a Renaceres, el nuevo documental de Lucas Figueroa rodado durante la pandemia. Una pieza de orfebrería visual cargada de poesía, existencialismo y reflexión que nos enfrenta al entorno en el que vivimos y la durísima situación que nos ha tocado padecer este 2020, donde las calles vacías de Madrid son el leit motiv. Un documental existencialista que tiene como punto de partida el confinamiento tras el estallido de la crisis del coronavirus.

Figueroa, su director, no pretende mandar respuestas ni hacer proselitismo de ningún tipo. Justo al contrario: él quiere lanzar preguntar para que nosotros encontremos las respuestas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el camino que nos queda por recorrer? Para ello ha compuesto poemas que han sido narrados por grandes voces de nuestra cultura, como Imanol Arias, Alejandro Sanz y Ester Expósito; voces que sirven de hilo conductor para confeccionar un viaje de introspección que nos lleve a replantearnos el camino que estábamos recorriendo.

"Para mí Renaceres representa la oportunidad de pararnos realmente a pensar hacia dónde queremos ir, todo partiendo de un hecho histórico como es el decreto del Estado de Alarma", explica Figueroa en exclusiva a LOS40. "Fue un camino existencial de preguntas internas. Mi pretensión es generar un espacio propicio para la reflexión y que cada uno haga el viaje que las imágenes y la poesía le provoquen".

Renaceres tiene dos peculiaridades: se rodó en pleno confinamiento en las calles vacías de Madrid y fue grabado en 8K, una tecnología demasiado avanzada para nuestro mundo digital. El objetivo de Figueroa era crear "un archivo de memoria histórica" que dentro de 20 años sirviera de recuerdo de lo que vivimos en 2020. Porque Renaceres no solo trata de ciudades vacías ni del COVID-19 ni de la pandemia, sino "de qué pasaba en nuestro entorno", y eso incluye "la naturaleza, qué ocurre con el medioambiente cuando el ser humano está encerrado".

Alejandro Sanz, Ester Expósito e Imanol Arias: las voces

Renaceres ha contado con las voces de artistas del mundo del cine y la música, como Ester Expósito, Imanol Arias, Pedro Casablanc, Blanca Portillo y José Sacristán. Aunque quizás uno de los mayores reclamos es la voz de Alejandro Sanz. Frente a las calles desiertas de la Playa Mayor, su voz retumba con fuerza y dolor.

"Esto no es más que una ficción milimétricamente planeada, un escenario perfecto para jugar en él", narra el cantante frente al corazón desnudo y solitario de Madrid en este clip que LOS40 os adelanta en exclusiva. El cineasta argentino confiesa que ha sido un orgullo trabajar con Sanz: "Tengo una gratitud y admiración total hacia Alejandro Sanz. No puedo estar más agradecido del regalazo que me hizo. Me gustaría hacerle llegar lo fantástico que fue poder contar con su voz. Ha sido todo un honor trabajar con él. Es el hombre más generoso del mundo".

Sobre la preparación de estas poesías, el autor explica que fueron precisamente esas imágenes en 8K las que lo inspiraron a escribir poemas para complementar las imágenes. En vez de rodar un documental periodístico, buscó utilizar "un lenguaje que busca la verdad profunda a través de la poesía".

"Empecé a escribir poesía y comencé con Imanol [Arias], que somos muy amigos, en una noche hermosa de brainstorming. Al final terminé escribiendo todas las noches estas poesías para una exposición que veremos el año que viene. Algunas se han incluido en la película como hilo conductor de esta estructura narrativa existencialista, pero el año que viene habrá una exposición con todos los artistas que han participado".

Renareces se estrena en cines selectos este viernes 18 de diciembre de 2020.