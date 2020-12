Maluma viaja al infierno en ‘Cielo a un Diablo’: ¡mira el vídeo y la letra!

Yeah-yah

Rudeboyz

Bebé, tú me conoces

Sabes que nunca he sido de una sola mujer

No busques que el corazón te lo destroce

De la forma en que me quieres no me puedes querer

Yo te hablé claro, te lo había dicho

Tu cuerpo para mí es solo un capricho (Jajaja)

Y aunque sé que eres buena mujer, no lo tomes a mal (Maluma, baby)

Bebé, le estás pidiendo еl cielo a un diablo

Me estás pidiеndo sol cuando hace frío

El amor para mí no es necesario

Mejor de tu camino me desvío

Bebé, le estás pidiendo el cielo a un diablo (Diablo)

Me estás pidiendo sol cuando hace frío (Frío)

El amor para mí no es necesario (No)

Mejor de tu camino me desvío, me desvío, yeah

Me entregué sin medir el amor y perdí hasta el alma

Hoy tu sufrimiento es por mis traumas (Wuh)

Aunque en tu cuerpo desnudo yo encuentro calma (Rra)

Cuando te come' a otro', ese es mi karma

Si te enamoras de mí no tiene sentido (No, no)

Si me alejo yo lo haré por ti (Je)

No sé quién fue el pendejo que encontró a Cupido

Eso' cuento' ya no se venden por aquí

Vámono' pa'l party, mami

Una botellita 'e hennessy, y

No te enamore', ma', sigamo' así

Báilame, que esta la hice pa' ti y pa' mí

Bebé, le estás pidiendo el cielo a un diablo

Me estás pidiendo sol cuando hace frío (Frío)

El amor para mí no es necesario (-sario)

Mejor de tu camino me desvío (Me desvío)

Bebé, le estás pidiendo el cielo a un diablo (Diablo)

Me estás pidiendo sol cuando hace frío (Frío)

El amor para mí no es necesario (No)

Mejor de tu camino me desvío, me desvío, yeah

Si quiere' algo en serio, porfa evítalo

Si es solo pa' sexo, solicítalo

Llama a Papi Juancho y medítalo

Sabe' que si e' pa' eso solicítalo

Pero no prometo otro capítulo

Si te enamoras de mí no tiene sentido

Si me alejo yo lo haré por ti (Je)

No sé quién fue el pendejo que encontró a Cupido

Eso' cuento' ya no se venden por aquí

Tú sabe', mamacita, que

Yo te hablé claro, te lo había dicho

Tu cuerpo para mí es solo un capricho (Jajaja)

Y aunque sé que ere', mujer, no lo tomes a mal (Maluma, baby)

Bebé, le estas pidiendo el cielo a un diablo (Uh)

Me estás pidiendo sol cuando hace frío

El amor para mí no es necesario

Mejor de tu camino me desvío

Bebé, le estas pidiendo el cielo a un diablo

Me estás pidiendo sol cuando hace frío

El amor para mí no es necesario (No)

Mejor de tu camino me desvío, me desvío, yeah

Alright, alright, alright, alright

Jaja

Mamacita, estoy es lo que soy y esto es lo que hay

Papi Juancho, wuh

Rudeboyz

Rudeboyz

Maluma, ba-ba-baby, ja

Keityn

Mamacita

2020, 305, bebé

Apreté

I love you, baby, mmm

I know you miss me

(Fuente)