Alyssa Milano se atreve con un posado sin filtros ni maquillaje: “Así son mis 48 años”

Alyssa Milano ha querido celebrar su 48 cumpleaños compartiendo una fotografía muy especial. Sin maquillaje. Sin filtros. Solo ella frente a sus fans. Encima, pocos meses después de superar el coronavirus y hacer frente a una crisis de alopecia, consecuencia directa de la maldita COVID-19.

"Así son mis 48 años. Sin filtros. Sin maquillaje. Solo mi piel, con la que me siento muy cómoda. Mi cuerpo hace sonidos crepitantes cuando camino. Mi hija me preguntó el otro día por qué se me mueve tanto el culo. A veces olvido cosas. Estoy cansada todo el tiempo. Pero, sobre todo, me siento agradecida por esta vida", escribe la actriz de Embrujadas, dejando su rostro al descubierto sin ningún tipo de aderezo.

"Si alguien me dijera que tengo que elegir en la próxima vida en quién quiero volver, me elegiría a mí misma. Incluso con las penas que he sufrido. Me he roto y arreglado y roto otra vez. Me maravilla nuestra capacidad para sanar. Tú también tienes ese superpoder", continúa Milano, que comienza así un discurso motivacional de manual.

"La auténtica libertad no es llevar una máscara e ir al bar, sino tener un buen trabajo con un buen sueldo que te permita pasar tiempo con tu familia sin preocuparte de tener que llevar comida a la mesa. Ese es mi deseo de cumpleaños. Que vivamos en un país que entienda que suministrar programas para las personas necesitadas es uno de sus deberes. Y que puede que haya un día en el que seamos todos libres. Libres de preocupaciones, de estrés, de miedo a los desahucios, de no saber cómo podremos alimentar a nuestros hijos", continúa la actriz.

"Ese es mi deseo de cumpleaños. La auténtica libertad. Para ti. Y para ti. Y para ti", concluye. Desde luego, no podría haber tenido un mejor deseo por su cumpleaños. Y aunque suene un poco utópico y buenista, probablemente vaya con la mejor de las intenciones.