Andrea Duro, sobre ‘Física o Química: el reencuentro’: “Yoli y yo nos hemos currado estar donde estamos”

El próximo 27 de diciembre se estrena el primer capítulo de los dos especial de Física o Química: el reencuentro (el segundo se emitirá el 3 de enero) en Atresplayer Premium.

Un regalo para los fans de una serie que marcó a toda una generación y que podrán ver a sus protagonistas de nuevo pero con 10 años más. Descubriendo cómo han evolucionado sus vidas y volviéndose a identificar con ellos.

Sobre todo ello hablamos con Andrea Duro, la que interpretara a Yoli en la ficción, y de la que asegura estar muy agradecida por haberle cambiado la vida. Además de mantener algunos paralelismos tras una década:

¿Cómo te llega la propuesta?

Unos días antes de la pandemia me llamó mi representante para contármelo, quedamos para cenar con Angi y lo comentamos. Fue totalmente inesperado, me quedé impactada, porque nunca pensé que fuera posible un reencuentro de Física o Química diez años después.

Todo arranca con la boda de Yoli, tu personaje, ¿cómo ha cambiado ella en una década?

Sí, me dijeron que la idea principal es que todo girara en torno a la boda. Ha cambiado para muy bien, Yoli. Justo antes de la boda le dan el reconocimiento de 'empresaria del año', así que durante este tiempo ha trabajado muchísimo para llegar a donde está.

Creo que es lo que el personaje se merecía. Yo quería que hiciera lo que hiciera fuera feliz, como madre de la niña casi [risas]

¿Y cómo ha evolucionado Andrea Duro?

Supongo que mucho [risas] a nivel profesional soy una actriz diferente. Antes era más inconsciente, intuitiva... y ahora soy mucho más preparada, capaz de asumir más riesgos y con ganas de experimentar y jugar dentro de la profesión.

Como Yoli me lo he currado, he intentado hacer cosas distintas y he tenido la suerte de que me llamaran para diferentes personajes. Todo es un continuo cambio y evolución. Pero sí, el lugar en el que estoy es consecuencia de mucho trabajo y esfuerzo.

El tráiler nos ha dejado ver el reencuentro de vuestros personajes, pero ¿cómo ha sido el de las personas detrás de las cámaras, cuál te ha emocionado más?

Con todos, pero con Javi Calvo quizá aún más emotivo. Porque lo que significaron los personajes para ambos fue muy fuerte. Éramos Fer y Yoli de verdad. A Maxi le he visto más y a Adam hacía años que no le veía. Los primeros minutos estábamos extraños, no nos mirábamos, pero en el minuto 4 saltó la magia y ya parecía que siguiéramos 10 años antes.

¿Cómo te cambió la vida 'Física o Química'?

Me cambió la vida entera. De golpe apareció una profesión que me escogió. Vi a lo que quería dedicarme en la vida. El éxito o la fama me llevó a perder el anonimato, algo que a los 16 años parece guay pero es impresionante todo. Tuve la suerte de tener a mi familia manteniendome con los pies en la tierra. Pero la serie me lo ha dado todo, soy quien soy gracias a ella.

¿Qué es lo bueno y lo malo de que te llegue la fama en la adolescencia?

Cuando tienes 16 años estás creciendo y corres el riesgo de creerte inmortal. Piensas que estás por encima del bien y del mal, inseguridades que te potencia más que te reconozcan por la calle. Pero lo que me pasó a mí es que nunca le di importancia. Significaba que la gente admiraba mi trabajo pero no me hizo sentir superior, ni distinta, que me pidieran fotos o autógrafos.

Llevé la fama lo mejor que pude y la forma fue no darle importancia. Llegaba a discotecas y no me quería ir de allí aunque me pidieran fotos, yo quería pasármelo bien como todos. Quería creer que era una más y ya está.

Si hicieran más capítulos, ¿te apuntarías?

Me encantaría y hasta tengo la idea de cómo podríamos seguir la historia. Sería muy bonito.

La gran ausencia es Ruth, ¿qué ha pasado con Úrsula Corberó?

Las agendas son complicadas y con Úrsula ahora es casi imposible.

En esta edad de oro de las series españolas, ¿qué serie te gustaría haber protagonizado?

Antidisturbios (Movistar+) si hubieran querido habría sido un antidisturbios también. Me ha maravillado esa serie.

¿Qué música se escucha en tu casa?

Escucho de todo, me da igual si es reggaeton, flamenco, hip hop... de todo. Ultimamente suena mucho C. Tangana, el último hit de 'Tu me dejaste de querer' me transportaba a mis 15, está genial y me gusta mucho lo que está haciendo.