Assassin's Creed Valhalla abre la Temporada del Yule

Las temporadas de Assassin’s Creed Valhalla alargarán la experiencia de esta fantasía vikinga a lo largo de 2021, ofreciendo a todos los jugadores una gran variedad de contenido nuevo gratuito con foco en la jugabilidad y la evolución del mundo. Las actualizaciones llegarán en distintos momentos a lo largo de cada season.

La Temporada del Yule, la primera Season de Assassin’s Creed Valhalla ya está disponible. Durará tres meses y ofrecerá contenido narrativo exclusivo y eventos en el juego, accesibles para todos los jugadores de forma gratuita.

Celebraremos el invierno con un evento in-game, las Fiestas de Yule, que estará disponible hasta el 7 de enero en una zona especial del asentamiento, e incluirá nuevos desafíos y recompensas. En esta celebración del solsticio de invierno los usuarios podrán participar en unos festejos que incluirán un nuevo concurso de bebida, un minijuego de tiro con arco, un torneo de lucha sin armas y dos nuevas misiones de personajes del asentamiento. Además, podrán ganar recompensas exclusivas, como un nuevo conjunto de equipamiento, decoraciones para el asentamiento y mucho más.

Para poder disfrutar de las Fiestas de Yule los jugadores tendrán que haber llegado a Inglaterra y completado uno de los dos primeros arcos narrativos: el de Cambridgeshire o el de Leicestershire. Una vez que lo hayan hecho se activará el festival de forma automática en cuanto el jugador visite el asentamiento.

💫21 de diciembre, un gran día: Inicio del invierno, de las fiestas Navideñas y DÍA OFICIAL DE ASSASSIN'S CREED. Felicidades a todos los que formáis parte de esta gran familia. #DiaDeAssassinsCreed pic.twitter.com/UcQzUMoY8O — Assassin's Creed ES (@assassinsspain) December 21, 2020

El Ravensthorpe de la vida real (población 498) también está celebrando el lanzamiento de la Season 1, con el Lord of the Manor, Charlie Reeve, declarando una semana de Valhalliday. Desde ahora hasta el 24 de diciembre, el Checkers Pub and Village Shop, el centro del pueblo, ofrecerá a los clientes un menú "para llevar" con temática de Assassin's Creed Valhalla.

En febrero habrá una segunda actualización de la Temporada del Yule, con nuevo contenido. Los Saqueos fluviales: un nuevo modo de juego que aprovecha la mecánica principal de los saqueos para ofrecer una experiencia dinámica, desafiante y completamente rejugable. Dado que estos combates dependen en buena medida de los jomsvikingos reclutados, los jugadores podrán contratar a los guerreros de sus amigos para enfrentarse a toda una tripulación. En este modo de juego habrá saqueos con diferentes niveles de dificultad, en los que el riesgo será incluso mayor.

Los rangos de los jomsvikingos. En la Temporada del Yule habrá una actualización que permitirá a los jomsvikingos ganar experiencia y subir de rango; cuanto mayor sea este, más plata obtendrán los jugadores cuando otros usuarios recluten a sus guerreros.

Con un desarrollo liderado por Ubisoft Montreal, Assassin’s Creed Valhalla ofrece a los jugadores la cautivadora experiencia que supone jugar como Eivor, una fiera leyenda vikinga que huye de las guerras interminables y la escasez de recursos de la Noruega del siglo IX. Los jugadores podrán revivir el despiadado estilo de lucha de los vikingos, con un sistema de combate rediseñado que permite manejar armas a dos manos; también podrán disfrutar de nuevas características, como los saqueos, la construcción del asentamiento, los asaltos o un sistema de progreso y mejora de equipamiento rediseñado. Las alianzas políticas, las decisiones de combate y las opciones de diálogo influyen en el mundo de Assassin’s Creed Valhalla, por lo que los jugadores tendrán que elegir sabiamente para proteger el futuro y el hogar de su clan.