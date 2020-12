2 de 10 Una de las tendencias musicales que nos deja este 2020 es el resurgimiento de las influencias de la música disco más próximas a los años setenta. Y además de Dua Lipa, la máxima exponente de este sonido es Kylie Minogue, que ha roto con el country que practicaba para volver a sumergirse en estos ritmos, entre los que se sitúan grandes éxitos pasados como Can’t You Get You Out Of My Head o Slow. Precisamente eso es lo que hace que Disco tenga entidad propia, la legitimidad que la australiana tiene para volver al legado que ella misma levantó hace ya décadas con álbumes como Light Years o Fever.