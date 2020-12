Damián Quintero, el karateka que pudo cumplir el sueño de muchos en La Resistencia

Es Navidad. Son fechas señaladas y todo el mundo respira empatía y amabilidad por los demás. Pero una patada de karate en la cabeza no se ve todos los días. Y eso es lo que pudo hacer Damián Quintero durante su visita a La Resistencia cuando tuvo a David Broncano a su merced.

El late-night de #0 en Movistar+ ya jugó en las redes sociales con la broma de ver a su presentador 'besar' el tatami pero el campeón de España y del Mundo supo mantener la calma y no caer en las 'provocaciones': "Te va a gustar el regalo que te he traído...". "¿Dos host**s?". "Si quieres te las doy después pero no son..." bromeaba el karateca.

"Nunca le traen el regalo que todos deseamos" tuiteaba el programa. Pero la producción lo iba a volver a intentar con una demostración en vivo (que no en directo ya que durante la semana se están emitiendo programas pregrabados).

Damián Quintero tenía que quitarle de una patada una manzana que David Broncano se había puesto en la cabeza. El desenlace que muchos estaban esperando era el que podrás ver justo bajo estas líneas. Y no hubiera pasado nada de haber sido así ya que el karateca podía haberse excusado en la altura de Broncano...

Pero nos volvimos a quedar con las ganas. Anoche pudo cumplir el sueño de muchos pero se sacrificó por el honor del Karate: "Hay muchas licencias y mucha gente practicando. Ahora estoy número 1 y tengo un gran competidor y oponente de número 2 que es de Japón. Se te considera arma blanca cuando te sacas el cinturón negro. Hay que tener mucho cuidado de no pelearte en la calle. Lo mejor de una pelea es salir corriendo".