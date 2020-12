¿Podría volver Gal Gadot a ‘Fast & Furious’ tras el éxito de ‘Wonder Woman 1984’?

Una de las grandes preguntas recurrentes de los fans de Fast & Furious es cómo o cuánto tardarán sus creadores en traer de vuelta a personajes emblemáticos de la saga. Ya lo vimos con Han (Sung Kang), que volverá "de entre los muertos" para Fast & Furious 9 después de "morir" en Tokyo Drift, y algo parecido podría ocurrir, si quisieran, con Gisele, el personaje al que interpretó Gal Gadot en las entregas 5 y 6 de la saga automovilística más famosa y rentable de la historia del cine.

Aunque su personaje no acabó especialmente bien en la sexta Fast & Furious (cayó de un coche en marcha a toda velocidad y quedó destrozada), los fans están pidiendo un retorno como Dios manda.

Si Owen (el personaje de Luke Evans en F&F7) pudo sobrevivir a una caída similar y Han ya está confirmado para la novena entrega, Gisele también podría tener una retorno estelar, y ya que Fast & Furious es una saga que hace lo que quiere y como quiere y retuerce las historias hasta lo imposible, no es una locura pensar en esa posibilidad.

Actualmente Gal Gadot acaba de terminar Wonder Woman 1984 y está, aparentemente, con la agenda un poco más despejada. Patty Jenkins ha dicho que quiere rodar Wonder Woman 3, pero tiene entre medias la grabación de Rogue Squadron para Disney, así que los planes quedan aplazados temporalmente.

¿Es una posibilidad realista?

Preguntada sobre el asunto por MTV News, la actriz no cerró la puerta a un posible retorno de Gisele. "No lo sé, la verdad", confesó la modelo israelí, dejando abierta la posibilidad. "No tengo ni idea, aunque ahora mismo no está entre mis próximos proyectos".

Sin embargo, si vemos los últimos movimientos de los guionistas de Universal Pictures en torno a Fast & Furious, no sería del todo descabellado pensar que Gadot pudiera sumarse a la décima o undécima entrega de la saga, las dos últimas de la franquicia protagonizada por Vin Diesel y Michelle Rodríguez.

Michelle Rodríguez y Jordana Brewster, las mujeres fuertes de Fast & Furious

O, incluso, si la compañía quiere seguir explotando el universo en una futura nueva línea de productos a lo Hobbs & Shaw, quizás quieran contar con Gadot para un spin-off centrado en Gisele. Soñar es gratis y en Hollywood la pregunta no es 'si es posible', sino cuándo y cómo se harán realidad nuestros deseos.

Fast & Furious 9, por lo pronto, se estrenará en abril de 2021. Si la pandemia lo permite, pues su lanzamiento en cines estaba previsto para el mayo de 2020.