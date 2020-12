Una productora de cine X ofrece trabajo a los afectados por las broncas de Tom Cruise

Las broncas de Tom Cruise a su equipo de rodaje por no mantener las normas de seguridad no paran de dar de qué hablar. Al día siguiente de escucharse aquel audio en el que llamada "hijos de p..." a sus compañeros por, supuestamente, no respetar los dos metros de distancia, la actriz Leah Remini acusó al cienciólogo y protagonista de Misión Imposible de fingir el cabreo para hacer puro marketing y le recordó que esos brotes emocionales son tan solo un "signo de debilidad".

Sin embargo, la historia ha ido más allá, y ahora una productora que se dedica a hacer cine para adultos, Stripchart, ha ofrecido a aquellos afectados por la bronca de Cruise –que han sido varios y algunos han decidido bajarse del proyecto– sumarse a una producción de cine X que tiene entre manos.

"He escuchado las noticias sobre la explosión de Tom Cruise hacia sus empleados en el set de Misión Imposible 7 por no seguir los estrictos protocolos para prevenir el coronavirus. Parece que hay 5 empleados que se han ido de la película. Quería ofrecerles a esos trabajadores –y a cualquier otro que quiera abandonar la película– trabajar para Stripchat", dijo el vicepresidente de la compañía, Max Bennett en declaraciones recogidas por Cinema Blend.

"Somos un servicio de webcams por streaming y actualmente estamos preparando nuestra propia serie dedicada a la vida de las chicas que aparecen tras las cámaras", explicó Bennett, sin ningún tipo de vergüenza a la hora de sexualizar a las mujeres con las que trabaja. "Estamos seguros de que sus habilidades [las de los técnicos de Cruise] podrían ser un activo muy importante para Stripchat de cara al nuevo año. ¡Por no mencionar que podrían trabajar desde el confort de sus casas! Nuestro espacio de trabajo es agradable y placentero", concluyó el directivo de la empresa.

Seamos sinceros: nadie que trabaje en producciones de Hollywood de la talla de Misión Imposible 7 va a querer sumarse a un proyecto de cine para adultos. Ya tienen que ofrecer unas sumas de dinero bien cuantiosas para aceptar propuestas de este tipo.