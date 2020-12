Lo mejor de estas fechas es, sin duda, poder cantar y poner a todo volumen las mejores canciones navideñas. Pero, esto es todavía mucho mejor cuando grandes cantantes versionan los clásicos navideños.

Esto es lo que ha pasado con Christmas is All Around, que ha sido reinterpretada por una de las artistas más exitosas del momento: La gran Dua Lipa. Además, la cantante no ha estado sola, el presentador de televisión americano, Jimmy Fallon ha acompañado a la diva en esta nueva versión.

Ambas personalidades han sorprendido a los fans con una presentación en el plató de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, interpretando Christmas is All Around, el single de la película Love Actually.

Dua Lipa y Jimmy Fallon crean una nueva versión del villancico de 'Love Actually'

Recreando una de las escenas más famosas de la película, aparece Dua Lipa comunicándose mediante carteles con Jimmy Fallon. Dua finge no poder hablar para "mantener su voz" hasta que ambos acaban cantando y bailando la canción por las calles de Nueva York.

Con un toque vintage y un sentimiento navideño que se palpa a kilómetros, aparecen ambas celebridades jugando con la nieve, bailando y cantando mientras desean a todos los espectadores una feliz Navidad.