Antonio Orozco ofrece un concierto desde el tejado de un hospital como homenaje a los sanitarios

Este año hemos necesitado la ayuda de auténticos superhéroes para sobrevivir a este 2020. Lo cierto es que estos no han sido ni Superman, ni Spiderman, ni Batman, nuestros héroes han sido nuestro personal sanitario, así que es por esto que Antonio Orozco no ha dudado en dedicarles su particular homenaje.

El cantante, desde los tejados del hospital Bellvitge de Barcelona, ha cantado con su voz dulce y desgarrada el tema Entre sobras y sobras me faltas, una de las canciones de su último disco Aviónica. Además, la canción sonó este domingo en la Marató de TV3, que este año destinará toda la recaudación a la lucha contra la Covid-19.

En su cuenta de Instagram, Orozco escribía: "Para todos aquellos y aquellas que han hecho que no nos falte la esperanza, la ilusión y lo más importante... la vida, este año", comentaba el artista. Una bonita dedicatoria que ha recibido todo el cariño de compañeros suyos de oficio como Alejandro Sanz que elogiaba el acto: Qué bonito Antonio o también Pablo Alborán, Sara Carbonero, Mala Rodríguez...

El artista catalán deseaba que este año consiguiéramos reunir de nuevo las fuerzas para seguir adelante: "Que no nos falte nunca la fuerza para seguir luchando y que nos sobren las ganas de vivir", concluía el cantante.

Antonio Orozco demuestra, una vez más, su compromiso con la sociedad y las iniciativas solidarias. Hace apenas un mes, el artista anunciaba su canción Seis segundos, un tema que fue compuesto junto a la neumóloga Mari Cruz González y que ayuda a conocer mejor la capacidad respiratoria y diagnosticar un posible problema pulmonar.