Justin Bieber, Madonna, Aitana y Lola Índigo fueron Nº1 en Navidad

Esta Navidad, BTS son número uno de la lista con Dynamite. Pero ¿qué canciones mandaban en LOS40 en Navidades pasadas? Pues hace un año fue Me quedo, el tema que reunió a Aitana y Lola Índigo. Estuvo una semana en la primera posición, como Sorry, de Justin Bieber, que llegó a la Nochebuena de 2015 como líder del chart con Sorry. Estaba incluido en su álbum Purpose, accedió también al número uno en la lista de ventas de Estados Unidos —donde llegó a tener tres canciones entre las cinco más vendidas en la misma semana— y ganó un premio en los American Music Awards como Vídeo del Año.

Seguramente te acuerdas de Cry, cry, el tema que dio a conocer a Oceana, la cantante alemana de soul. Pues bien, fue número uno hace diez años. Por su parte, Madonna seguía dominando la lista en 2005 con Hung up: tres semanas se tiró en la cima con este tema que rendía homenaje al sonido disco de los setenta (y que contaba con un sample de ABBA).

Si retrocedemos más encontramos tres clásicos en español. El primero, en 2000, a cargo del italiano más querido en nuestro país, Eros Ramazzotti, con Fuego en el fuego. Hace 25 años, Manolo García y Quimi Portet, los dos componentes de El Último de la Fila, llevaron a la posición de honor Sin llaves. Y hace 30 años, en 1990 —cuando Tony Aguilar aterrizó en LOS40—, La Unión alcanzaron la primera plaza con Fueron los celos, un tema muy apasionado y sexy con el que Rafa, Luis y Mario cerraban su gran década. En el vídeo de la parte de arriba, Tony recuerda estas canciones.