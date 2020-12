Un concursante de ‘Ahora Caigo’ bate un récord histórico con una respuesta que pocos sabrían

Esta semana en Ahora Caigo han batido un record histórico que ha dejado a Arturo Valls alucinado, preguntando al equipo si había ocurrido anteriormente o no.

Todo ocurrió en la pregunta inicial que hace el programa de Antena 3 para seleccionar a su concursante y llevarlo hasta la trampilla central.

El presentador lanzaba la pregunta: "Banda de rock español formada por Kutxi Romero" y en tan solo 1'38 segundos un tal Hugo respondía correctamente "Marea".

"¡No! No puede ser porque igual es el récord" exclamaba Valls que preguntaba al equipo si así era. "Igual ni he leído el enunciado, en el cole me pasaba", confesaba el nuevo concursante ya que dieron por buena su contestación.

Segundos después, Valls confirmaba: "Hugo tiene el récord de Ahora Caigo, en casi 10 años de programa, en contestar la pregunta del centro. En 2018 el récord estaba en 1'66 centésimas".

Por lo que Hugo se ha convertido en el concursante más rápido en contestar la pregunta inicial.