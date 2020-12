Los protagonistas de ‘Física o Química’ ven “por primera vez en su vida” el casting que les hicieron

Andrea Duro, Maxi Iglesias, Angy Fernández, Adam Jezierski están de promoción de Física o Química: el reencuentro, que estrenará el primero de sus dos especiales el próximo 27 de diciembre, y no se esperaban lo que iban a ver en Let's FoQ, un programa especial de Atresmedia dedicado a ellos.

Los cuatro estuvieron respondiendo a varias preguntas de la entrevista, hasta que de golpe el presentador quiso saber si recordaban la fase de casting con la que les seleccionaron.

"No, por favor", empezaron a exclamar todos imaginándose que les iban a mostrar esos momentos. Efectivamente, confirmaron que los iban a ver, y se murieron de vergüenza: "Yo esto no lo he visto en mi vida", aseguraba Adam, mientras Andrea señalaba que iba a ser "muy fuerte".

En las imágenes apareció un Javier Calvo interpretando un texto con Cova, Andrea preguntando por la virginidad, Maxi aconsejando la reacción a las amenazas de los profesores, Adam aún más joven hablando de fiestas y Angy deseando encontrar al amor de su vida.

Tras verlo, Angy sonreía con la boca abierta: "Yo no entiendo aún cómo me cogieron, de verdad, porque verían que algún día avanzaría".

Para acabar concluyendo entre todos: "Esto es oro en polvo".