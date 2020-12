Giancarlo Esposito abre la puerta a un spin-off de ‘Breaking Bad’ centrado en Gustavo Fring

Giancarlo Esposito se ha quedado con ganas de más, mucho más, en lo que se refiere al universo de Breaking Bad. El actor que interpretó a Gustavo Fring en las violentas aventuras de Walter White y Jesse Pinkman quiere ahora una serie centrada en su personaje, el temible Gus. Si Bob Odenkirk tuvo tuvo su spin-off con Better Call Saul centrado en la figura del abogado Saul Goodman... ¿Por qué no el rey de Los Pollos Hermanos?

Ha sido el propio Esposito, que acaba de estrenar la segunda temporada de The Mandalorian, quien ha esbozado la idea que tiene en mente para una hipotética trama centrada en Gustavo, a la que ha decidido llamar El ascenso de Gus. Nada mal como premisa.

"En mi mente está esta historia sobre que él tiene unas raíces con la realeza política", explicó Esposito en relación a aquella subtrama, nunca desarrollada, sobre los orígenes chilenos de Gustavo Fring y su relación con las altas instancias de poder y los cárteles de droga más peligrosos del mundo.

"Tengo la sensación de que Gus viene de ese mundo del orden y que él era un militar con una gran capacidad de observación. No puedes ser un gran dirigente si antes no obedeces. En mi cabeza estaba en las altas instancias gubernamentales. Podría haberse incluso quedado en el país [hablamos de una época en la que estaba presente la dictadura de Pinochet] y haberlo dirigido. Se lo ofrecieron. Pero prefirió ir por libre y abrirse camino por su cuenta hasta encontrar su propio poder. Es lo que él eligió". Esposito parece realmente entusiasmado con el proyecto.

Lo que no sabemos es si AMC, Netflix o alguna otra productora quiere atreverse con una nueva serie del universo Breaking Bad. Better Call Saul ha sido todo un éxito, porque la historia de Saul Goodman se separó completamente de ese espíritu de suspense que tenía la trama de Walter White y escogió ir por un camino mucho más complejo: el del drama con tintes shakespirianos. Porque Better Call Saul es, ante todo, una tragedia a pesar de estar envuelta en una capa de comedia.

El Camino, la película expansiva sobre la vida de Jesse Pinkman tras escapar del laboratorio de los nazis de Jack y compañía en el último capítulo de Breaking Bad, generó bastante entusiasmo entre los fans, que la consideraron un cierre bastante coherente y equilibrado. Y como a Mike Ehmrantraut ya le han dado mucho protagonismo en Better Call Saul (y ojo, a Gustavo también), quizás ya sea hora de explorar por separado el pasado del enemigo más temible y peligroso de Bryan Cranston.