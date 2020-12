Durante este inusual año 2020, los diferentes artistas y grupos se han encontrado con la obligación de detener su actividad. Miles de conciertos se han cancelado, muchos discos han tenido que ser retrasados y todos los planes en general se han visto modificados. De todas formas, hemos ido conociendo algunas de las actividades que los artistas han ido haciendo durante estos meses complicados, y algunos de ellos no han perdido el tiempo y se han lanzado a la creatividad.

Uno de ellos ha sido Ringo Starr, el que fuera batería de los Beatles, que ha cumplido 80 años. El músico ha aprovechado muy bien el tiempo durante la cuarentena, y ha anunciado que tiene preparados un disco, un libro y varios cuadros. Starr se ha puesto manos a la obra y se ha dejado llevar por la creatividad.

Ya ha anunciado un álbum de cuatro canciones que grabó en su casa entre abril y octubre. Su título hace referencia a la forma de comunicación durante la pandemia, Zoom In, y contará con una larga lista de grandes artistas. Ya podemos escuchar su primer adelanto, Here's To The Nights, una canción de paz y amistad en la que se ha rodeado de buenos amigos, como Paul McCartney, Sheryl Crow, Dave Grohl, Ben Harper o Lenny Kravitz.

"Cuando Diane me enseñó la canción, me encantó el sentimiento que desprendía", asegura el músico en un comunicado de su discográfica, Universal. "Este es el tipo de canción que todos queremos cantar, y es genial ver cuántos músicos se han unido a ella. Quería que saliera a tiempo para año nuevo porque sienta bien sacar una buena canción al final de un año tan duro. Así que va por todas las noches que no recordaremos y los amigos a los que no olvidaremos y le deseo a todo el mundo paz y amor para el 2021", agrega Ringo Starr.

El productivo año de Ringo Starr: nuevo disco, libro y mucha pintura

También va a presentar un nuevo libro de memorias fotográficas centrado en la All Starr Band, la banda que fundó en 1989, justo después de salir de rehabilitación. Fue un grupo que contó con Dr. John, Joe Walsh de los Eagles y Nils Lofgren, que llegaron incluso a tocar con la E Sreet Band de Bruce Springsteen. Ringo Rocks: 30 Years of the All Stars se venderá únicamente desde la casa de subastas Julien's Auctions, y estará cargado de fotografías y anécdotas del músico.

Starr tenía preparadas dos giras para este 2020 que tuvieron que ser canceladas, y su redondo cumpleaños tuvo que ser celebrado de forma virtual. El músico siempre ha tenido muy presente las precauciones de salud necesarias durante estos meses. "Todos éramos muy conscientes del hecho de que es una locura ahí fuera, así que usamos mascarillas y nos mantuvimos bastante separados. Eso me mantuvo ocupado y también me gusta pintar, así que tengo una pequeña habitación donde puedo salpicar pintura y no molestar a nadie", dice Starr sobre otra de sus grandes pasiones.