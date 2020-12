El disco secreto que Paul McCartney grabó en la Navidad de 1965

Viajemos, como de la mano del fantasma de las Navidades pasadas, a 1965. En esta época, los Beatles acababan de lanzar Rubber Soul, su sexto disco, en el que mostraron toda su capacidad de composición en instrumentación y consiguieron exprimir al máximo su trabajo en el estudio. En ese contexto, Paul McCartney llevaba tiempo trabajando en solitario, experimentando con varias grabadoras para dar con nuevas melodías y sonidos nunca antes escuchados.

Así lo compartió el propio beatle en una entrevista con Mark Lewisohn: "Tenía dos grabadoras Brenell instaladas en casa, en las que hice grabaciones experimentales y bucles de cinta, como las de 'Tomorrow Never Knows'. Y una vez que monté algo loco, solo para los otros Beatles, algo divertido que podían tocar hasta altas horas de la noche. Básicamente, era algo para los compañeros", dejó registrado el músico.

Pero, para deleite de todos los fans de los cuatro de Liverpool y su época más experimental, el músico registró el material que compuso en vinilo y lo llamó Unforgettable, y solo existían cuatro copias, las que hizo para hacer llegar a los Beatles. El nombre procede de un sampleo que el músico utilizó de la famosa canción de Nat King Cole, con su introducción y varios fragmentos más. Ahora, además de a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, ahora, gracias a Internet, también podemos escuchar sus 18 minutos.

El álbum, que se puede escuchar a través de YouTube, no aporta ninguna música nueva de él o de The Beatles, sino que en él podemos escuchar a McCartney presentando pequeñas parodias de la leyenda de la música. En su lugar, el músico actúa como DJ y hace una recopilación para sus compañeros de banda, que incluye canciones de The Rolling Stones, Nat King Cole, The Beach Boys, Martha Reeves & The Vandellas, Elvis Presley y más.

Estos años 60 fueron especialmente creativos para los miembros de los Beatles, pero también fue la época en la que no dejaron de experimentar con todo tipo de sustancias. Paul McCartney recurría a la marihuana para alcanzar la inspiración, algo que hacía despegar su sensibilidad, tal y como él llegó a reconocer. "Veía la marihuana como el equivalente moderno de la pipa de la paz de los nativos norteamericanos, que reducía a todos al mismo aturdimiento eufórico y amigable", dice su briógrafo Philip Norman en Paul McCartney. La biografía.