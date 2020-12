Los pantalones con tanga incluido que se pondrán de moda en 2021

Desde que los pantalones high-waisted (o de tiro alto en español) se pusieron de moda, no hemos dejado de llevarlos. Y si encima le sumamos una sudadera o camiseta croped, se convierte en nuestro uniforme desde hace años. Un look que disimulaba la tipita, que no apretaba en la cadera sino en la cintura y que queda bien para diferentes tipos de cuerpos.

Pues el próximo 2021 trae una tendencia totalmente diferente que puede intimidar en principio, pero enamorar después: los pantalones de tiro bajo, con un añadido esencial, un tanga. Como hemos visto durante este 2020, es un elemento que se ha ido incorporando disimuladamente a los outfits de nuestras celebrities favoritas. Un añadido de sensualidad, que puedes elegir enseñar o no, pero las prendas que ya sacan marcas tanto low cost como de lujo, lo traen incluido para explotarlo al máximo. ¿Te atreves con este plus erótico?

Es una moda heredada de los 2000, año en el que Britney Spears, las Spice Girls o Paris Hilton lo llevaban sin pudor. Ahora, Bella Hadid, Kendall Jenner o Dua Lipa se atreven con ello.

Lo hemos visto en versiones diferentes que tú puedes elegir a tu gusto: con una sola tira que es el más puro efecto tanga o varias tiras finas que rodean tu tripa que ya tiene un nombre en inglés (midriff flossing). Incluso su versión vestido que con una apertura lateral deja ver una cinta adornando la cadera o con una apertura trasera enseña el glúteo.

Parece que esta opción será la protagonista de futuras galas musicales... Podemos ver a artistas nacionales del nivel de Lola Índigo apostando por esta trend ya que en la gala de LOS40 Music Awards esta artista ya se movía por el escenario con un look de toques lenceros y de tiras.

Si te estás entrando ganas de probarlo, tienes varias opciones. Por supuesto, dependiendo de tu presupuesto, puedes ir a por una pieza de Givenchy, McQueen, LaQuan... u optar por Zara y Bershka (el suyo el más barato a 25,99€ de terciopelo) que están ya sacando sus diseños.