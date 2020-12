Jessica Alba posa en ropa interior para Women's Health y confiesa: “He cambiado mi vida”

Desde hace casi una década es difícil encontrar una película de Jessica Alba en cartelera. Ha hecho algunas producciones menores como Killers Anonymous o Navidades en El Camino, pero desde 2014, fecha en la que rodó con Robert Rodríguez la secuela de Sin City, su carrera frente a las cámaras no tiene nada destacable. De hecho, su año estrella data de 2005, cuando rodó en un solo año Inmersión letal junto a Paul Walker, la primera parte de Sin City y Los 4 fantásticos, donde conoció a su actual marido, Cash Warren.

Actualmente Alba tiene 39 años, 3 hijos y una empresa con casi doscientos trabajadores. Es una emprendedora que ha dejado atrás el mundo del glamour y los focos de Hollywood para dedicarse a su propia línea de negocios, Honest Company, una empresa dedicada a los productos de belleza.

Recientemente, en una entrevista realizada com Women's Health, la actriz ha confesado cómo está viviendo estos últimos años apartada de la fama. Ha posado para las cámaras en ropa interior, en el jardín de su casa; también con algunos hermosos vestidos blancos. Alba confiesa que este 2020 de coronavirus, como a todo el mundo, se le ha hecho muy cuesta arriba, pero también ha tenido sus luces: ha podido pasar más tiempo con su familia.

El truco de la felicidad: un estilo de vida saludable

"La pandemia me ha forzado a sentirme a gusto con cosas que ya tenía olvidadas y me ha permitido no tener siempre respuestas para los errores", ha confesado para Women's Health. "También ha reforzado la idea de que los momentos de auténtica felicidad llegan con cosas cotidianas, como jugar con los niños durante la cena, o cuando Hayes [su hijo] quiere mostrarte su último truco con la scooter, o cuando caminas con tu familia. Son las cosas que de verdad importan", confiesa la actriz.

Además, Jessica Alba explica que ha cambiado su vida por completo en los últimos años, y eso incluye algunas rutinas diarias: "Por las mañanas me pongo una mascarilla facial [...] Me permito cuidarme más [...] También me paro a conectar con mi respiración, eso me calma. Además, trato de hacer ejercicio a diario, lo que, en cierto sentido, es una forma de meditación".

Jessica Alba confiesa cuál es la rutina que sigue para mantener un cuerpo perfecto: entrena con intensidad moderada entre dos y cuatro veces por semana mezclando diferentes rutinas de ejercicios y, además, ha descubierto las clases de pilates. La actriz y empresaria ha desechado esa idea de que "tienes que sudar, destrozarte los músculos y sentirte como si hubieses corrido una maratón" y prefiere "mezclar todo" y no sentirse "un fracaso" si no se mata haciendo ejercicio.

Finalmente, en este nuevo cambio de vida ha tenido una especial importancia la alimentación. Durante cuatro veces a la semana Jessica Alba come productos veganos y omite la carne. Tampoco bebe alcohol. El viernes, el sábado y el domingo, eso sí, "todas las apuestas quedan fuera", confiesa entre risas. "Para mí eso es la moderación".

"Esos son todos los cambios que he hecho en mi vida para sentirme mejor conectada con mi familia, trabajo y, lo más importante, conmigo misma", ha escrito la actriz en su cuenta de Instagram citando a la revista (la entrevista entera la puedes leer aquí en inglés).