10 artistas nuevos a los que seguir la pista en 2021

No queda nada para que nos despidamos (¡por fin!) de 2020. Este año no nos ha dado tregua y esperamos con ansia un nuevo comienzo bajo el respaldo de 2021. Vale. Quizá sea poner todas las esperanzas en un nuevo número, pero, ¿qué podemos perder por hacerlo?

Aunque tenemos que reconocer que este año, al menos, hemos tenido muy buena música y hemos descubierto a un centenar de artistas nuevos. ¡Porque, por suerte, el ritmo de la música no para ni un solo segundo!

Ahora, con la llegada del nuevo año, llega el momento de poner la vista hacia el futuro. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que conociendo algunos de los rostros que pueden petarlo en 2021 con su música?

Un año más, DSCVR de Youtube ha apostado por algunos jóvenes talentos que están despuntando en la industria y que el próximo año pueden dar su golpe de efecto. En LOS40, para que los conozcas un poco mejor, te dejamos algunos datos sobre ellos. ¡Toma nota!

Bow Anderson

Con una voz impresionante, unos ritmos que se mueven entre el soul de los años cincuenta y el pop actual, Bow Anderson puede ser una de las grandes revelaciones de la temporada. La cantante escocesa apuesta por unas desgarradoras letras de amor que chocan con el ritmo animado de sus melodías.

El talento de la joven de 23 años ha llamado la atención del mismísimo Elton John, quien ha aplaudido sus actuaciones y ha recomendando su música. Su tema Island, que recuerda a los inicios de Meghan Trainor, ya suma más de dos millones de reproducciones en Spotify. Y es una auténtica locura. Aunque todavía no ha sacado LP, la artista está posicionándose en las principales listas de streaming a golpe de singles.

Surf Mesa

Puede que su nombre todavía no te suene, pero seguro que el pasado verano has escuchado uno de sus temas en algunas de las historias de Instagram de tus conocidos. ¿La razón? Este mismo verano Surf Mesa consiguió posicionar su tema Ily (I love you baby), una nueva versión del clásico Can’t Take My Eyes Of You entre las más virales.

Con tan solo veinte años, este DJ de Los Ángeles, se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la música dance. Tras Ily, lanzó el tema Somewhere, donde apuesta de nuevo por unos sintetizadores remezclados que dan un toque de lo más chic. Para esta ocasión, Powell Aguirre (nombre real del artista) ha contado con la voz de Gus Dapperton.

Gracey

Tiene solo 22 años, pero viene pisando fuerte en la industria musical. GRACEY, en mayúsculas, es una británica que va a dar mucho que hablar de cara al año que viene. Aunque lleva relativamente poco publicando sus temas, lo cierto es que seguro que has escuchado alfunas de sus canciones. Y es que ha escrito para Lorde, Jonas Brothers o Raye, entre otros.

Ahora por fin se ha dado a dar el paso y ha lanzado jotiyas tales como Like That, Empty Love e If You Loved Me, ¡nada mal!

Shaybo

También desde Reino Unido nos llega una de las próximas promesas del rap: Shaybo. Se trata de una artista cuyas rimas feroces ya están haciendo mella entre el público británico. Y es que, desde que empezó a publicar canciones, su fama no ha dejado de crecer.

Canciones como Anger o Dobale han llamado la atención de la industria musical. Inspirada por la música de Nicki Minaj, Shaybo encontró un refugio en el rap y aprendió a rapear en el patio del colegio. Años después, tiene un EP llamado Queens of the South que ha llamado la atención de artistas como Lily Allen. Sin duda, esta chica va a dar mucho que hablar.

Giveon

Tiene una voz grave que atrapa y unas letras cautivaoras. Así es la música de Giveon. Con un toque R&B en canciones como Like I Want You o Heartbreak Anniversary, el cantante sabe cómo moverse en la industria.

Su interpretación de Fly the Moon de Frank Sinatra cautivó a los miembros de la academia de los Grammy. Desde ese momento empezó a trabajar con el productor Sevn Thomas para sacar lo mejor de él y ahora puede ser una de las grandes revelaciones de 2021.

KennyHoopla

Sin duda, el pop rock de los primeros años de los 2000’s ha vuelto para quedarse. Sino que se lo pregunten a KennyHoopla. Este joven de Wisconsin no ha parado de sumar oyentes gracias a temas como Estella.

Su sonido movido, inspirado en aquellas canciones con las que creció donde sonaba Blink 182 sin parar, han enamorado a cientos de fans, que lo ven como uno de los rostros que tener en cuenta de cara a 2021.

10 artistas nuevos a los que seguir la pista en 2021

Fin Askew

No le pierdas la pista a este británico rubísimo de 19 años. Acompañado de una guitarra u con unas letras que te hacen sentir bien, el sonido pop de Fin Askew va a dar mucho que hablar de cara a los últimos meses.

De hecho, la prueba de ello es su tema Same Old Love. Ritmos pausados, letras de amor y una voz irreconocible son los principales sellos de identidad de este artista.

Remi Wolf

Remi Wolf tiene una voz que es reconocible desde el primer momento. Con 24 años, la joven transmite un enorme buen rollo con sus letras. La canción Photo ID es la prueba de ello. La artista, que se presentó a American Idol hace unos años, apuesta por un sonido funky y unas letras de lo más divertidas.

La artista ha lanzado dos EPs donde se puede ver de lo que es capaza: You’re a dog y I’m Allergic to Dogs. Pero la creatividad de su trabajo no se queda ahí. Remi es de las que se involucra de lleno en sus proyectos y trabaja en toda la parte creativa: videoclips y portadas incluidas. Sin duda, Remi nos puede regalar canciones muy divertidas este 2021.

Dylan Fuentes

Desde Colombia (uno de los países con más estrellas de la música en español), conocemos a Dylan Fuentes. Aunque el artista ahora empiece a ser conocido en la industria musical gracias a canciones como Uber Sex o Bipolar, lo cierto es que ya es conocido en su país gracias a la serie de Netflix Siempre bruja donde da vida a uno de los personajes.

Con 23 años, natural de Barranquilla, Dylan ha sabido coger los ritmos de algunos de sus contemporáneos para adaptarlos a su propio sonido. Y sino solo tienes que escuchar la canción Mente para comprobarlo.

Holly Humberstone

Holly Humberstone ha enamorado a toda una legión de fans gracias a su voz susurrada y sus melodías. Canciones como Vanilla son la prueba de lo que puede hacer. De hecho, esta veinteañera ha recibidot un sinfín de críticas positivas. Algunas de ellas del mismo Elton John, quien ha asegurado en una entrevista para BBC1 que sus canciones son “geniales”.

Ahora ya tienes deberes de cara al 2021, escuchar los trabajos de todos estos nuevos artistas para estar al día.