Manuel Carrasco interpreta 'Llegó la Navidad', su versión de Happy Xmas (WAR IS OVER) de John Lennon.

Llegó Navidad

¿Qué has hecho tú?

Termina otro año

Y el nuevo empieza ya

Llegó Navidad

Sin discriminar

Al joven y al viejo

Los bendice por igual

Feliz Navidad

Feliz Año Nuevo

Que traigan lo bueno

Sin miedos y en paz

Llegó Navidad

Y es noche de amor

El mundo nos une

En un solo corazón

Feliz Navidad

Por igual a todos

No importan faroles

Vivamos en paz

Feliz Navidad

Feliz Año Nuevo

Que traigan lo bueno (yeah)

Sin miedos y en paz

Llegó Navidad (War is over)

¿Y qué hicimos todos? (If you want it)

Termina otro año (War is over)

Y el nuevo empieza ya (Ah-ah)

Llegó Navidad (War is over)

Sin discriminar (If you want it)

Al joven y al viejo (War is over)

Los bendice por igual (Ah-ah)

Feliz Navidad

Feliz Año Nuevo

Que traigan lo bueno

Sin miedos y en paz

Llegó Navidad

Sin discriminar

Feliz Año Nuevo

Sin miedos y en paz