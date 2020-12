El vídeo de Victoria Beckham con resaca que mejor define el 2020

Muchos han sido los memes que este año han servido para definir como nos sentimos, y es que a pesar de que el 2020 haya sido muy duro, los memes han estado a la altura para sacarnos una carcajada.

Antes de despedir este año, el artista Saint Hoax ha rescatado un video de Victoria Beckham para poner el broche final a este 2020. Se trata de un clip en el que aparece la diva de las Spice Girls pasando un mal rato durante una rueda de prensa. Mientras el resto del grupo contestaba de manera amable y alegre a las preguntas de los periodistas, Victoria parece querer salir de ahí corriendo.

El artista comentaba junto con esta publicación: "She was always ahead of her time" (Ella siempre estaba adelantada a su tiempo, en español). Y es que este vídeo de Victoria parece la definición perfecta de cómo hemos vivido este año, pues, todos en algún momento hemos puesto una mala cara y hemos deseado huír.

Además, en tono gracioso, el autor de esta publicación compara a la cantante con él mismo en una de las muchas videollamadas que hemos realizado durante la cuarentena. "Victoria soy yo en cada llamada de Zoom", escribe Saint Hoax.

Al final de la grabación, Victoria no puede aguantar más y se retira de la sala. Este vídeo se ha hecho viral a las pocas horas de su lanzamiento, y la empresaria, lejos de esconderse o querer ocultar esta publicación, ha explicado por qué se encontraba tan mal en ese momento, y es que Victoria había tomado unas copitas de más. "En mi defensa, tenía mucha resaca", comentaba la celebrity. Lo cierto es que todos hemos sido Victoria en algún momento de este año".