‘Mask Singer’ desenmascaró a Paz Vega, Genoveva Casanova, Toni Cantó y Jorge Lorenzo en su final

Mask Singer llegó al final de su primera edición en Antena 3 con cuatro famosos desenmascarados que para muchos fueron una sorpresa.

Cuervo, Caniche, Camaleón y Catrina resultaron ser Jorge Lorenzo, Genoveva Casanova, Toni Cantó y Paz Vega, respectivamente. Y esta última ganó la máscara de oro al ser la favorita del público.

Todo ello en una noche de interpretaciones de alto nivel musical.

Cuervo siempre fue Jorge Lorenzo

Cuervo había sido el "crush" de Javier Ambrossi desde el principio, y en alguna ocasión barajaron su nombre entre las posibilidades de la identidad de la máscara.

Para la última noche cantó el Piu bella cosa de Eros Ramazzotti y acabó sorprendiendo al mostrar que era el campeón del mundo de motos GP el que se había atrevido a participar.

Caniche y la aristócrata Genoveva

Caniche había vuelto locos a los investigadores, sobre todo al saber que tenía "lazos con la realeza", una pista que dejó volar mucho la imaginación de todos.

Escogió interpretar el 'Only girl' de Rihanna para la gran final y después descubrió que era la ex de Cayetano Martínez de Irujo.

Toni Cantó bajo el Camaleón

Otro de los más sorprendentes fue Toni Cantó bajo el disfraz de Camaleón. Y es que el ahora político ya se ha metido en muchísimas facetas que sigue sacándose de la manga.

El ex actor optó por un último baile a ritmo de Cake by the ocean de Dnce.

Paz Vega gana como Catrina

La última en descubrir su identidad fue Paz Vega, al ser votada como la favorita e irse salvando de todas las eliminaciones.

Cuando tú venías, ella estaba llegando 🥳 ¡Paz Vega es la GANADORA de #MaskSingerFinal! 💀 ¿Habías descubierto que ella era CATRINA? https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/oQxEwHK4kO — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 24, 2020

Y es que, hasta en su última actuación, para la que escogió el Todos me miran de Gloria Trevi, nadie pronunció su nombre como posibilidad.