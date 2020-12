Aitana, Alejandro Sanz y hasta Mariah Carey…así han celebrado los famosos la Navidad

La Navidad y su espíritu han inundado las redes sociales. Tanto que ningún famoso, nacional o internacional ha querido quedarse sin mandar sus buenos deseos a sus seguidores después de un 2020 de lo más peculiar para todos.

Desde el pijama hasta el brilli brilli y los taconazos, en familia, en solitario siguiendo estrictamente las precauciones sanitarias o con las mascotas. ¡Hay celebraciones para todos los gustos!

Aitana y Sopa, una Navidad muy perruna

La cantante y su mascota se han convertido en inseparables. Por eso, Aitana ha decidido felicitar las fiestas a todos sus fans en compañía de su amigo de cuatro patas.

Alejandro Sanz, un Papá Noel muy particular

“¿Habéis sido buenos?”, preguntaba Alejandro Sanz en su Instagram con su particular gorro de Papá Noel y una blanca barba.

Aunque ese no es el único guiño navideño que el cantante ha mostrado en sus redes sociales. Se ha atrevido, nada más y nada menos que, con un challenge de baile, ¡con jersey de luces y todo! Lo más importante, su mensaje: “No importa dónde o con quién, vivamos y bailemos la navidad como se merece.”

Vanesa Martín y su mensaje de responsabilidad

Vanesa Martín ha sido una de las artistas que ha optado por hacer una reflexión sobre todo lo que ha ocurrido a lo largo de este año con un mensaje de esperanza, pero sobre todo, de responsabilidad. “Feliz Navidad familia!!!! Feliz todo! Seamos responsables, alejemos esta tercera ola que amenaza. Matemos al bicho de una vez. Mi recuerdo a los que se fueron y hoy tenemos presente. Resistir ante la adversidad y sacar lo mejor de cada uno nos llena de aprendizaje, fortaleza y nos engrandece el corazón de alguna forma. El viento pareciera arrastrar lo que nos robaron y el amor nos devuelve”.

Mariah Carey, reina indiscutible de la Navidad

En familia, en pijama y siguiendo las tradiciones, así ha pasado la noche del 24 de diciembre Mariah Carey, la reina indiscutible de Navidad. ¿Sonará en su casa All I Want For Christmas Is You?

Sara Carbonero, la más nostálgica

Con mucho humor, Sara Carbonero ha rescatado una imagen de cuando era niña en la que ya se distingue de forma inconfundible el rostro de la periodista. Con mucho humor, decía a sus seguidores: “Luego os digo la crema que utilizo”.

Los Beckham, una familia en pijama

Junto a sus cuatro hijos y vestidos con el mismo pijama, David y Victoria Beckham han celebrado la Navidad de la mejor forma posible: todos juntos. Eso sí, comodidad ante todo en un 2020 en el que la ropa comfy ha vivido su máximo esplendor.

David Bisbal y su Navidad del amor

Junto a un árbol lleno de regalos, David Bisbal y Rosanna Zanetti han vuelto a hacer una demostración de amor en un año en el que la vida les ha regalado a su segundo hijo. ¡Qué viva el amor!

Miley Cyrus, ¿alguien dijo Navidad sexy?

Si hay alguien que ha dejado sin palabras con su felicitación navideña, esa ha sido Miley Cyrus. Una publicación con mucho cuero y dirigida al Santa Klaus más picante que no ha dejado indiferente a nadie.

Dani Martín y su reflexión de Navidad

“Que seáis felices, que sonriáis, que hagamos una noche bonita para nuestros padres, que somos una tierra de puta madre. Salud y amor. Mucho amor, feliz noche. Viva la vida”, decía el madrileño en su Instagram.

Pablo Alborán, el encargado de poner la nota de humor

Con la mano dentro del árbol de Navidad, Pablo Alborán ponía la nota de humor a la Nochebuena “...Me falta un tornillo y no lo quiero encontrar”, decía el malagueño.

Elsa Pataky, la más envidiada de Instagram

Si hay alguien con quien Papá Noel se ha portado bien ha sido sin duda con Elsa Pataky, al menos así lo creen sus seguidores y los de Liam Hemsworth. ¿La razón? En el árbol de la actriz ha aparecido, nada más y nada menos que, ¡un mini Thor!

¡Feliz Navidad a todos!