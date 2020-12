Ana Mena, Maluma, BTS, Nil Moliner... ¿Cuál será el último Nº1 de 2020?

¡Esto se acabaaa! Nos referimos al 2020, ese año que tantas desgracias ha traído, y que todos estamos deseando terminar. Con este final llega también la última lista del año, de la que saldrá la canción que culminará 2020 y empezará 2021 en lo más alto. El número uno de Navidad fue para Dynamite, de BTS; ¿será también el de Nochevieja? Los seguidores del septeto surcoreano los apoyan a muerte, pero hay otras canciones que también cuentan para liderar el chart este sábado.

En segunda posición están actualmente Ana Mena y Rocco Hunt con A un paso de la luna, que ya fue número uno, como también lo fue Maluma con Hawái, en el #3. Las dos siguientes canciones aún no han tocado techo, y empuje para lograrlo no les falta. Son Mood, de 24kGoldn con Iann Dior, y Mi religión, de Nil Moliner. Lo consiga o no, el de Sant Feliú de Llobregat será protagonista en el programa ya que será el invitado que dé su Voto VIP a Tony Aguilar. Varios artistas han apoyado su canción en semanas anteriores, así que si de devolver el favor se trata el catalán lo va a tener muy complicado. Hay ganas de conocer cuál es su tema favorito de la lista.

Por votar en antena regalaremos cuatro entradas para el Parque de Atracciones de Madrid y el BluRay de ese clásico navideño que es Solo en casa. Todo esto, más el recuerdo a números uno del pasado en La Máquina del Tiempo, nuevos candidatos, novedades y mucho más, en las cuatro horas más vibrantes de la radio española. No hay que perdérselo.