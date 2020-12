Nathy Peluso nos cuenta lo que no se vio de su sesión con Bizarrap

Admítelo. Desde que Nathy Peluso lanzó Calambre y su sesión con Bizarrap, no has conseguido sacar su voz de tu mente. Pero no temas, es algo normal y común que ocurra. Eso sí, oficialmente formas parte de la fiebre Peluso.

La argentina se ha convertido en una de las mayores promesas de la escena urbana a nivel internacional. Cada vez son más los que caen rendidos ante su estilo propio. De ese precisamente nos ha hablado a LOS40 Urban en una entrevista muy especial.

Al otro lado de la cámara se encuentra nuestro presentador Sergio Labrador, quien se ha encargado de que conozcamos un poco más que se esconde detrás del nombre de Nathy Peluso. “Hablar con amor y seguridad de una misma está bien y a veces se confunde con otras cosas”, asegura la artista sobre su actitud frente a la cámara.

Como mencionamos en líneas anteriores, si hay algo que ha protagonizado la escena de la música urbana en el último tramo del 2020 es la sesión que el exitoso productor Bizarrap ha publicado junto a nuestra protagonista. Una sesión sobre la que Sergio no ha podido evitar preguntarle. Aunque lo que él desconocía es que la argetina profundizaría tanto que acabaría enseñándonos la nota de voz con la que comenzó todo.

Pero detrás del éxito de su música se encuentra una larga lista de artistas que han formado parte de su vida y la han inspirado en sus creaciones. Una de ellas es Lola Flores, por quien admite sentir verdadera pasión. "Era una valiente", asegura.

Nathy lo tiene claro. La música es por lo que vino al mundo, y se va a hacer cargo hasta que se muera. Literalmente con esas palabras, la artista deja claro que aún queda Nathy Peluso para rato.