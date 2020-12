Maluma presume de orígenes en ‘Medallo City’: ¡mira el vídeo y la letra!

[Intro]

Oh, no, no, no, no

Rudeboyz



[Coro]

Música de la lleca

De Medellín pa' todo el planeta

Para que sepan cómo e' la tavuel

Vengo de tefren con todo el power

Música de la lleca

De Medellín pa' todo el planeta

Para que sepan cómo e' la tavuel

Vengo de tefren con todo el power



[Verso 1]

Me parcho en la house

A hacer music, pues esa es mi causa

No pongo pausa

Lo еscuchan los pillo', lo gozan los polis

Se va por livestream, biеn bachim y tolis

Y ya está, ya se armó el chepar

Pa' las que están en la urba y en el quepar

En la saca, pasando la resaca

Y pa' los que le' gusta darse en la bezaca

Los despacho por celulacho desde el apartacho (Estás dura)

Si me quieren parlache, yo parlacho

Pa'l muchacho que sale borracho con vinacho

A mirar a Medellín desde El Picacho

Lo sabe la gente y lo sabe la people

Que con este álbum yo le' metí gol

Como un calidoso, como una fiera

De Medallo City pa'l planeta tierra



[Coro]

Música de la lleca

De Medellín pa' todo el planeta

Para que sepan cómo e' la tavuel

Vengo de tefren con todo el power

Música de la lleca

De Medellín pa' todo el planeta

Para que sepan cómo e' la tavuel

Vengo de tefren con todo el power



[Verso 2]

Con todo el power, con todo' los fierros

Con todos los ritmo' y con todos mis perro'

Con todas las salsa', con todos los queso'

Con todas las carne' y los aderezos

Esa es la receta que se cocina

Pa' todo el planeta desde la esquina

Pa' la gente en lo' barrios y en el trocen

Aquí se la traigo, para que la gocen (Para que la goce)

Y pa' que reposen la mela

Les ofrezco esta melodía que está mela

Me la craneé y espero que no falle

Pa' hablarle al mundo de Medallo y sus calles

Les estoy hablando 'e mi city

Los llevo de norte a sur y por el tour del graffiti

Expresándome con jerga local

Represento a Medallo a nivel global



[Coro]

Música de la lleca (Oh, no)

De Medellín pa' todo el planeta (Medallo, parce)

Música en Medallo, parce (Oh, no, oh, no)

Con todo el power

Música de la lleca (De la lleca)

De Medellín pa' todo el planeta (Medallo, baby)

Que Medallo no es Pablo Escobar

Hay una historia mejor que contar



[Outro]

Jajaja

Papi Juancho

Año 2020, ¿okey?

Un año difícil pero somos positivo', mi gente

Los extraño

No veo la hora de montarte en una tarima y poder cantar

El disco más hijueputa, jaja

Rudeboyz

Maluma, baby

Papi Juancho, ajá

Teo Grajales

Por ahí nos vemos, por ahí nos vemos

Gracias por el apoyo, mi gente

Ya es una década haciendo música, ¿oyeron?

