Warner Bros. confirma que habrá ‘Wonder Woman 3’ y Patty Jenkins repetirá como directora

Aún con Wonder Woman 1984 recién estrenada y con el futuro de las salas de cine pendiendo de un hilo, Warner Bros. ha querido confirmar lo que muchos ya auguraban: habrá Wonder Woman 3 y Patty Jenkins repetirá por tercera vez como directora. Gal Gadot, evidentemente, también se suma al barco, y todo apunta a que esta nueva película explorará más del pasado de Steve Trevor, el personaje de Chris Pine.

La noticia llega a una semana del estreno de Wonder Woman 1984, que ya se ha convertido en el lanzamiento más rentable de la pandemia tras haber recaudado 16 millones y medio de dólares en tan solo un fin de semana en Estados Unidos (teniendo en cuenta que hay 2.100 cines abiertos es bastante) y ha conseguido casi 7 millones de visualizaciones en el día de su estreno en la plataforma HBO Max, según indica la compañía. La mitad de los usuarios registrados

Además, sorprende la rapidez con la que Warner Bros. ha querido contar de nuevo con Patty Jenkins, directora de las dos entregas de Wonder Woman. Jenkins fue, junto a Christopher Nolan, una de las primeras que criticó a Warner por querer estrenar su próximo catálogo de películas simultáneamente en salas y a través de streaming, como ha ocurrido con 1984. Además, confesó que la compañía le había obligado a cambiar el final de Wonder Woman (2017), algo que, creativamente, le mosqueó bastante.

Hace tan solo unos días se pronunciaba sobre una hipotética Wonder Woman 3: "Ya veremos qué pasa. De momento no lo sé. Lo que sí me encantaría es hacer una tercera parte si lo permiten las circunstancias y, además, fuera posible el modelo de estreno de cine tradicional. No sé si lo haría de no ser así", explicó la cineasta. ¿Significa eso que Warner ha reculado y volverá al formato de estreno tradicional dentro de unos años? Lo veremos a lo largo de 2021.