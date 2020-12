AITANA: "Siento que ‘11 RAZONES’ es el disco de mi vida. Es un discazo"

Aitana vuelve a ser, un año más, nuestra “madrina de Navidad” en un programa especial que se lanza en plenas fiestas. La artista, que lanzaba este mes de diciembre su último disco titulado 11 Razones, se ha sentado a charlar con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

Empezando por la faceta de princesa del pop-rock que ha demostrado tener en este proyecto y por su influencia de los años 2000 musicalmente hablando: “No hay nada programado, todos los instrumentos los tocan Mauricio y Andrés Torres, es el concepto de una banda”.

Un proyecto musical que compara inevitablemente a su primer álbum de estudio que fue Spoiler en 2019 además de recordar un pequeño “trauma” que surgió a partir del lanzamiento de Teléfono. "Era una canción que a mí me encantaba y cuando la saqué la gente se me echó encima, esperaban que sacara una balada, otra canción donde mi voz se luciera más", dice Aitana.

Y es que 11 Razones según ella es “el disco de su vida”, con una idea conceptual alrededor de los signos matemáticos (MENOS, POR, DIVIDIDO, MÁS, IGUAL) que explica a Tony su último tema: “11 Razones fue la más difícil de componer porque no me podía dejar llevar, tenía que hacer el nombre del disco y no sé qué nombre va a ser”.

Aunque ha sido un año de diez para la artista a nivel profesional, también ha tenido que hacer frente al Coronavirus como contábamos a días de la gala de LOS40 Music Awards. “Me hubiera encantado estar ahí, fue un bajón dar positivo, pero también agradezco mucho no haber tenido síntomas y haber estado perfectamente”, contaba ella y añadía: “Un premiazo, me dio pena no estar”. Nos enseñó, con la mano en el pecho, su agradecimiento hacia LOS40.

Capítulo colaboraciones

Como no podía faltar en esta conversación, ha habido una mención especial a los artistas que han colaborado con Aitana a lo largo de estos meses. Uno de ellos, Beret, en ESTUPIDEZ, o Natalia Lacunza en CUANDO TE FUISTE, la cual asegura que le encantaría hacer un videoclip con ella.

“Súper empoderadas. La hice y tenía claro que la quería hacer con una mujer. Además, me gusta mucho todo lo que está sacando Natalia”, explica la protagonista. También Cali Y El Dandee se unieron a ella en MÁS, con un toque urbano al que no le cierra la puerta, aunque ella admite estar metida en la categoría pop español que le va como anillo al dedo.

También acompañada de grandes figuras de la industria musical, Aitana recuerda con cariño sus viajes. En especial el destino de Méjico DC donde fue a presentar un GRAMMY a Bad Bunny junto a Lele Pons. Luego siguió haciendo promoción con Sebastián Yatra y demás artistas. “Estaba euforica”, cuenta ella con emoción.