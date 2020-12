Jessie J es hospitalizada debido al síndrome de Ménière y en riesgo de sufrir una posible sordera

Despertábamos hoy día 28 de diciembre con una triste noticia: Jessie J fue hospitalizada durante las Navidades. Al sentir que no podía oír, cantar y andar en línea recta acudió a pedir ayuda. Y efectivamente, tenía razón en cuanto a su preocupación. Los médicos le detectaron el síndrome de Ménière, una enfermedad incurable que causa mareos, un pitido en el oído, pérdida de audición, presión y dolor en el oído, además de concluir eventualmente en sordera.

La británica acudió a redes sociales para explicar lo ocurrido: “Me desperté y sentí que estaba completamente sordo del oído derecho, no podía caminar en línea recta. Básicamente me dijeron que tenía el síndrome de Ménière. Sé que mucha gente lo padece y, de hecho, muchas personas se acercaron a mí y me dieron buenos consejos, así que me quedé en silencio. Ahora es la primera vez que puedo cantar y soportarlo. Extraño mucho cantar y estar cerca de alguien”.

“Podría ser mucho peor, es lo que es. Estoy muy agradecida por mi salud. Simplemente me desconcertó. La víspera de Navidad estaba en el hospital del oído y decía: '¿Qué está pasando?' Pero me alegro de haber ido temprano, descubrieron lo que era muy rápido y me recetaron el medicamento correcto, así que me siento mucho mejor hoy”, seguía contando vía Instagram stories.

Ya con 18 años se llevó un susto con un derrame cerebral por lo que no fuma, consume drogas, ni bebe. La vocalista solo hacía unos días que compartía alegre, bailando twerk y cantando una publicación en redes. En poco tiempo, la vida de Jessie J, ha dado un vuelco inesperado.