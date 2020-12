Óscar 2021: predicciones y favoritos para la 93 edición de los Premios de la Academia

Aún faltan más de dos meses para que la Academia de Cine de Hollywood presente públicamente su lista de nominados a los premios Óscar de 2021, pero ya nos hacemos a la idea de cuáles podrían ser las candidatas oficiales. Al fin y al cabo, la meca de la industria es bastante predecible, y aunque algún año dé sorpresas como la avalancha de Óscar que recibió Parásitos en 2020, suele seguir una línea bastante tradicional en sus nominaciones.

Una combinación entre las opiniones de la crítica y del público hace que sea aparentemente sencillo predecir qué ocurrirá en la 93 edición de los Óscar. Aunque no nos engañemos: no es una ciencia exacta y, al fin y al cabo, el resultado depende enteramente de los académicos.

Las mejores películas de 2020

En la categoría de mejor película, por ejemplo, hay dos cintas que suenan fuerte: Nomadland, la nueva obra de la cineasta independiente Chloé Zhao, que ha cosechado grandes críticas en los diferentes festivales de cine en los que se ha presentado, y First Cow, un western rural de la también directora de cine independiente Kelly Reichardt.

Parece que este año ese cine pausado, sencillo, sin demasiadas florituras tiene todas las de ganar. La primera se llevó el León de Oro en Venecia y la segunda el galardón del Círculo de Críticos de Nueva York. Otra película de temática similar que tiene grandes posibilidades es Minari, un drama independiente protagonizado por Steven Yeun (The Walking Dead) centrado en una familia coreano-americana que trata de salir adelante y cumplir el sueño americano en Arkansas.

Siguiendo la estela de esta avalancha 'independiente' encontramos a la británica El padre, drama sobre un anciano con demencia protagonizado por Olivia Colman y Anthony Hopkins, una película que se hizo con el Premio del Público en San Sebastián y cosechó seis nominaciones a los BIFA, los premios del cine independiente de Reino Unido.

Además está Tenet, la nueva y sesuda cinta de ciencia-ficción cuántica de Christopher Nolan, quien suele tener nominadas prácticamente todas sus películas y que también tiene grandes posibilidades de estar en la lista de este 2021.

En la categoría de Mejor Película Netflix podría tener más suerte este año. David Fincher ha creado con Mank un más que digno homenaje al Hollywood primigenio, y eso suele gustar en los pasillos de la Academia. Tenemos el ejemplo de The Artist, y el retrato brillante, cínico, brutal que hace Fincher del egoísmo y la hipocresía de la industria podría reportarle algún premio, especialmente en la categoría de mejor guion original.

También está El juicio de los 7 de Chicago, un drama judicial centrado en las protestas contra la Guerra de Vietnam y el injusto proceso judicial al que fueron sometidos algunos de los manifestantes, quienes fueron acusados de conspirar contra la seguridad nacional por el mero hecho de protestar. En un año de movilización social y conflictos en las calles a raíz del Black Lives Matter, ese the whole world's watching de Aaron Sorkin tiene grandes posibilidades.

Interpretaciones sensacionales

En el apartado interpretativo tenemos dos nombres asegurados: Anthony Hopkins y Olivia Colman por El padre. De hecho, Hopkins parte como uno de los grandes favoritos del año en la categoría de mejor actor principal, y sería raro no verlo entre los nominados oficiales.

A sus 82 años, el británico entrega una de sus intepretaciones más extremas y desnudas, todo un prodigio que podría conducirle definitivamente hasta su segundo Óscar, un premio que no ganaba desde 1992 por El silencio de los corderos.

En la categoría femenina Frances McDormand vuelve a partir como favorita. Si en 2017 nos arrebató la mirada y el corazón con su magistral interpretación en Tres anuncios a las afueras, por la que recibió el Óscar a mejor actriz principal, este año se postula como una de las grandes figuras a batir gracias a Nomadland.

Tampoco sería raro encontrarnos con Sidney Flanigan por Nunca, casi nunca, a veces, siempre, quien entrega una interpretación contenida e hiperrealista en este drama sobre una extraña adolescente sin un futuro claro a la vista, o incluso a Kate Winslet o Saoirse Ronan por el drama histórico Ammonite, centrado en el romance entre la paleontóloga Mary Anning y una mujer casada, Charlotte Murchinson. Un romance lésbico prohibido que recuerda al de Carol o Retrato de una mujer en llamas, dos cintas LGTB que fueron muy premiadas.

Colin Firth y Stanley Tucci también podrían recibir una nominación por el papelazo que hacen en Supernova, así como Sofía Loren, quien ha vuelto a los grandes focos gracias a la italiana La vida por delante. Y otro que parece tener asegurado un puesto es Chadwick Boseman, quien entregó una intepretación inolvidable justo antes de morir en La madre del blues.

Otras nominaciones seguras

Probablemente veamos varias nominaciones para Da 5 Bloods, la última cinta de Spike Lee sobre la Guerra de Vietnam, aunque quizás no en la categoría de mejor película sino en las de mejor director, guion y montaje. Incluso Delroy Lindo podría recibir una nominación por su excelente interpretación. Tampoco nos extrañaría que Tenet arrasara en las categorías técnicas junto a Greenland o, incluso, Wonder Woman 1984, dos productos que no están a la altura creativa del resto de películas pero que nos han sorprendido por sus increíbles efectos visuales.

En la categoría de animación tenemos dos candidatas seguras: Soul, lo nuevo del estudio Pixar estrenado directamente en Disney+, y Onward, también de Disney, que se lanzó a principios de año, justo antes de la pandemia. Además están la excelente Wolfwalkers y Los Croods 2, una nueva era, que a pesar de no haber recibido tan buenas críticas como la primera sigue siendo un producto de entretenimiento excelente.

Verano del 85 del francés François Ozon y Druk de Thomas Vinterberg son candidatas seguras para la categoría de mejor película extranjera (recemos por que La trinchera infinita, la seleccionada por España, también entre), mientras que El dilema de las redes se postula junto al increíble y desgarrador Las tres muertes de Marisela Escobedo y el brillante documental noruego La pintora y el ladrón como uno de los favoritos a la categoría de mejor documental.

El próximo 15 de marzo la Academia de Hollywood revelará su lista de nominaciones oficiales y el 25 de abril conoceremos a los ganadores de la 93 edición de los Premios Óscar. ¿Cuáles son vuestras apuestas?