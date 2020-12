'Corona': El nuevo single de Daddy Yankee dedicado a la pandemia

Daddy Yankee quiere dejar de nuevo su impronta en 2020 y lo hace lanzando el freestyle: Corona, un tema muy diferente comparado con el repertorio de canciones al que nos tiene acostumbrados pero, a la vez, muy personal.

El reguetonero muestra en su videoclip una realidad que podría parecer distópica, pero que, sin embargo, es nuestra realidad. Gente con mascarilla, calles vacías, hospitales colapsados... y es que esta canción está dedicada a la pandemia del Coronavirus.

Con una letra muy sincera y dura, el portorriqueño habla sin tapujos de su visión acerca de la pandemia, culpando a los gobiernos de su mala gestión. "Malditos gobiernos son una plaga", entona el cantante en uno de los versos de la canción.

Y es que el cantante denuncia la terrible situación que hemos vivido, aunque, a la vez, da gracias por estar vivo. "Hace tiempo no le daba las gracias a Dios por mi salud", celebra el cantante en Corona.

Ademas, Daddy Yankee ha explicado a través de sus redes que este single nació al inicio de la pandemia, sin embargo no la ha lanzado antes ya que no quería que la gente pensara que intentaba sacar provecho de la situación y, por otro lado, su condición física no era la mejor. "En marzo, al comienzo de la pandemia escribí esta canción y grabé el video, sin embargo en aquel momento varios pensamientos me detuvieron para presentárselas. Primero, no quería que pensaran que de una situación tan difícil estaba sacando provecho y, de igual forma, en ese entonces mi condición física no era la mejor pues había aumentado casi 50 libras. Hoy, varios meses después seguimos viviendo en la pandemia y, aunque quisiéramos pensarlo así, nada ha cambiado", explicaba el cantante a través de una publicación de Instagram.

Ahora, el cantante desea celebrar que está vivo, y por eso lanza este single para compartirlo con todos sus fans. "No era mi mejor momento ni el de muchos, por eso hoy les presento "CORONA" para que juntos reflexionemos sobre lo que verdaderamente importa: estar vivos, tener salud y agradecer lo que tenemos. Yo, dejé que mi condición física me detuviera en ese momento pero con este video dejo eso atrás y entendí que el cambio llega cuando así tú lo decides. ¡Disfruten #CORONA con la esperanza de que este capítulo de nuestras vidas se cierre muy pronto!", comentaba el artista.