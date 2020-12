9 de 10 El último de los Bee Gees que sigue vivo apuesta para su nuevo disco, que está pensado para ser publicado el 8 de enero, por los grandes éxitos de los hermanos Gibb, como Run to me, Too much heaven o To love somebody. Eso sí, en tono country, por ello el músico ha grabado sus nuevas canciones en Tenesse, la capital de estilo de música. EL álbum además incluirá duetos con Dolly Parton, Olivia Newton-John, Sheryl Crow y Keith Urban.