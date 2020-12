‘Socialité’ no cumple su palabra con la amante de Antonio David Flores y desvela su rostro y nombre

Socialité entrevistó a la supuesta amante de Antonio David Flores con la que, según ella, mantiene una relación amorosa desde hace 15 años en Málaga.

Para que el programa pudiera hablar con ella, le aseguraron que no se haría pública ni su identidad ni su rostro. Pero un error con la cámara al entrar al hotel dejó al descubierto ambos datos.

Así lo hicieron notar rápidamente las redes, a las que no se les escapa detalle, dejando en el aire si había sido un error no intencionado, o todo lo contrario....

Se ha escuchado su nombre y se le ha visto la cara. Tremendo lo vuestro😂 pic.twitter.com/AnaNjzM2X1 — Rocío R. (@rocioruav) December 27, 2020

"Antonio David no se escondía, tenía más cuidado yo"

María Patiño empezó a hablar con la entrevistada que no quiso dar su nombre pero sí dejó claro de primeras que se había acostado con Antonio David dos días antes de su boda con Olga. De hecho, detalló que mantenía una relación de "15 años" con él, con amistad, sexo y colaboraciones laborales.

"Hace muchos años que queríais que hablara y yo no había querido. Y ahora ha sido así, pero no estoy acostumbrada a esto", confesaba la malagueña que no aclaraba la razón de hablar ahora.

Para que la creyeran, enseñó a parte del equipo unos mensajes con él desde 2009. "Llegué a creer que dejaría a Olga. No se escondía, a veces me preocupaba yo más que él porque íbamos a sitios que había mucha gente. Hemos colaborado laboralmente y mucha gente sabía lo nuestro. Entre ellas, rostros famosos", explicó.

"Olga es maravillosa, de verdad, con sus hijos ha sido espectacular, y eso le ha ganado a él. Él es un padrazo y ha sufrido muchísimo por su primer matrimonio" añadió sobre la razón de la boda de Antonio David con su mujer.

También habló de Rociíto y de lo que él le había contado de su relación: "Lo pasó muy mal, tantos años de amistad, porque lo nuestro también era una amistad. Entiendo cómo está y él me conoce muy bien".