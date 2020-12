El gran éxito que Jon Bon Jovi compuso en bancarrota: “No tenía cómo pagarle a la banda”

Si por algo se caracteriza la industria de la música es por lo irregular que es. Muchos creen que los artistas y las bandas más consagrados siempre lo han sido, pero incluso los más asentados sufrieron en su momento épocas de necesidad. Incluso hay casos en los que, gracias al talento y a haber sabido publicar el tema o disco adecuado en su momento, han conseguido salir de un mal momento económico y lanzarse a la fama.

Es lo que le ocurrió a Jon Bon Jovi, según ha contado en una reciente entrevista en Apple Music Esential. Allí ha hablado sobre algunos de los éxitos más importantes que ha compuesto para su banda, Bon Jovi, y desvela cuál fue el éxito que escribió en su peor momento económico, aquel en el que no tenía dinero para pagar a sus compañeros de banda.

Se trata del archiconocido tema Runaway, su primer gran single de 1984, que le dio ese primer gran empujón que necesitaba para continuar en la música. "Recuerdo que la compuse con los chicos y que tuve la suerte de que pude organizar un equipo de gente que sabía que grababa discos. Esa era la banda, porque, básicamente, no tenía banda", dice el músico.

"En 1982, me era casi imposible mantener a una serie de músicos juntos en una banda. No tenía manera de pagarles y no había suficientes sitios en los que tocar", continúa. El cantante desveló que compuso la canción en tan solo una semana, y acabó convirtiéndose en una más de la larga lista de hits que tuvo durante ese verano.

"Así que básicamente, en aquel momento, tocabas lo que podías con la gente que te encontrabas. Sin embargo, fíjate, tuve la suerte de, en un solo fin de semana, crear esta canción, una que permaneció. Y ahí lo tienes, ese fue el primero de muchos hits", dice el músico.

Runaway es hoy en día una canción que rara vez se escucha en los conciertos de la banda estadounidense, pero en su momento, fue el single que impulsó enormemente las ventas de su debut. Bon Jovi salió a la venta en enero de 1984 y ha vendido más de 3,5 millones de copias, marcando e inicio de una carrera meteórica en la que, la mayor parte del tiempo, ha cosechado éxitos.