Marta Sango, del pop-rock al espacio en su impresionante videoclip ‘¿Qué más quieres de mí?’

No pensaba hacerlo pero voy a salir

He estado muy sola, me he querido morir

Quiero una canción, quiero algo de acción

Y no sentir dolor en mi corazón

Sé que a ti te gusta mi forma de vestir

Aunque tu problema es que te cuesta admitir

Esto no es amor, quieres mi atención

Para poder llevarme a tu habitación

Pero esta noche ya nos puso un fin

No te había invitado y tú quisiste venir

Si lo dejo claro ¿qué más quieres de mí? ¿qué más quieres de mí?

Tengo solo un día y me quiero divertir

Ya me estoy cansando de que estés por aquí

Si lo dejo claro ¿qué más quieres de mí?

¿Qué más quieres de mí?

¿Qué más quieres de mí?

¿Qué más quieres de mí?

¿Qué más quieres de mí?

¿Qué más quieres de mí?

Recuerdo ver amanecer

La luz me deja ver que no voy a poder

Retroceder, volver a ayer

Y me dejo querer, y me dejo caer

Recuerdo ver amanecer

La luz me deja ver que no voy a poder

Retroceder, volver a ayer

Y me dejo querer, y me dejo caer

Pero esta noche ya nos puso un fin

No te había invitado y tú quisiste venir (Recuerdo ver amanecer)

Si lo dejo claro ¿qué más quieres de mí? ¿qué más quieres de mí? (La luz me deja ver que no voy a poder)

Tengo solo un día y me quiero divertir

Ya me estoy cansando de que estés por aquí (Retroceder, volver a ayer)

Si lo dejo claro ¿qué más quieres de mí?

¿Qué más quieres de mí? (Y me dejo querer, y me dejo caer)

¿Qué más quieres de mí?

¿Qué más quieres de mí?

¿Qué más quieres de mí?