Anthony Hopkins celebra 45 años sin una gota de alcohol: “Me dirigía al desastre”

Anthony Hopkins ha enviado a todos sus fans y seres queridos un peculiar mensaje navideño. El actor, de 82 años, se ha puesto frente a la cámara en su casa para recordarnos que lleva 45 años sobrio, sin una gota de alcohol, y ha aprovechado la ocasión para desearnos una feliz Navidad.

"Se que ha sido un año muy duro lleno de dolor y tristeza para muchas personas", arranca el veterano artista británico. "Hace 45 años tuve una llamada de atención. Me dirigía hacia el desastre. Bebía hasta la muerte. Entonces recibí un mensaje. Me pregunté: ¿quería vivir o morir? Y me dije: quiero vivir. De repente me sentí liberado y desde entonces mi vida ha sido estupenda".

El actor nos recuerda una hermosa premisa: "Hoy es el mañana del que te preocupabas ayer", y aprovecha la ocasión para mandar un recado a los jóvenes: "Manteneos fuertes, seguid luchando, sed valientes y fuerzas poderosas saldrán en vuestra ayuda. Eso es lo que me ha mantenido toda mi vida. Es todo cuanto tengo que decir. ¡Feliz año! Este puede ser el mejor año".

With gratitude, I celebrate 45 years of sobriety. pic.twitter.com/fxzMRGlI4m — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) December 29, 2020

Hopkins: de camino a su segundo Óscar

Sir Anthony Hopkins es uno de los pocos actores en activo que ha mantenido su reputación intacta a lo largo de los años. Pocas leyendas de Hollywood siguen tan activas como el protagonista de El silencio de los corderos.

De hecho, lleva varios años empalmando proyectos exitosos. Apareció en la primera temporada de Westworld, el año pasado lo nominaron a un Óscar mejor actor por Los dos papas –premio que ya ganó en 1992 por encarnar a Hannibal Lecter– y este 2021 va camino de conseguir una nueva candidatura tras su desagarradora interpretación en El padre.

Además, sus vídeos haciendo de loco durante el confinamiento o tocando el piano han causado sensación, lo que ha convertido a este "abuelito adorable", como lo llaman muchos, en una auténtica celebridad en redes sociales.