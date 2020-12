Macaco, sobre el “feo” de Ponce en La Resistencia: “Me dijeron que iban a hacer su programa estrella”

Macaco se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. 2020 ha sido un palo para el mundo audiovisual en lo que se refiere a los eventos y conciertos, pero al mismo tiempo ha supuesto una época de efervescencia creativa para aquellos artistas que, encerrados, no tenían otra opción que aprovechar los minutos para componer, escribir, desarrollar su creatividad.

Dani Carbonell fue uno de ellos. Nos confiesa que ha aprovechado este tiempo para escribir y componer nuevos temas y que, gracias a Dios, él ha tenido suerte. Los proyectos no le han parado de llover, e incluso ha tenido tiempo para componer la canción principal de No matarás, la nueva película de David Victori con Mario Casas y Milena Smit, al que ha llamado Me matarás y que firma junto a Bibi.

Sin embargo, Macaco también ha sido tendencia esta última semana a raíz del polémico programa "especial" de Navidad de La Resistencia, en el que Jorge Ponce le hizo el "feo" de poner su versión de La historia interminable durante toda su entrevista. La pantalla estaba cortada en dos: el 80% lo ocupaba Ponce con su insufrible ritmillo; en el otro 20%, Broncano y Macaco se peleaban por salir frente a la cámara.

"Con todo mi respeto, es la primera entrevista que voy a dejar a medias". "Una falta de respeto esta "entrevista". "Estáis empezando a mezclar el "humor" con la falta de respeto, es ridículo hacer esto a un invitado". Son algunos de los comentarios de los fans de La Resistencia que vieron la entrevista y no les gustó la "innovación". "Menuda falta de respeto a Macaco. Decepcionante por parte de broncano en permitir esta entrevista de mierda".

Macaco se pronuncia: "Ellos juegan a destripar al invitado"

Dani Carbonell no tiene problema en hablar sobre este formato. "A este estilo lo llaman metatelevisión", explica a LOS40. "A mí me gusta lo punkys que son. Muchas veces ellos ni siquiera saben lo que están haciendo. Si vas a La resistencia sabes a lo que vas. Ellos tienen ese tono donde la entrevista no es lo importante. Es un juego: entras o no entras", confiesa el cantante.

A pesar de que la entrevista fue, para muchos, un feo tremendo, el músico se lo tomó con mucho humor. "Yo soy fan de La Resistencia. Me gusta Broncano, es un tipo súper ágil", revela. "Ellos juegan a destripar al invitado, y entras a la trituradora y puedes salir bien parado o mal parado". En el caso de Macaco fue de los que salió bien parado, porque aunque iba a presentar el videoclip Me matarás y acabaron reproduciéndolo en una tablet, cientos de fans han ido al canal de YouTube del artista para apoyarlo públicamente. "Like si vienes después de ver La Resistencia", se lee una y otra vez en los comentarios.

Macaco nos ha explicado cómo lo vivió, y si todo fue inesperado o había algo preparado. "Este programa tiene una audiencia bestial, todo el mundo quiere ir. Era la segunda vez que me invitaban y me dijeron que iban a hacer su programa estrella de las navidades, que iban a jugar muy fuerte. Ponce me llamó y la única pista que me dio era que iba a hacer "una movida bastante surrealista" y que, si iba, me preparara", dice entre risas.

"Y yo... vale, perfecto, yo estoy preparado (risas). Pero sí, quiero ir, quiero jugar, le dije. Y a mí me gustó. Yo estaba ahí como flipao, igual que David, que tampoco sabía nada, y poco a poco nos íbamos soltando". Desde luego, el músico tuvo la paciencia de un santo y aguantó la broma pesada hasta el final. "A mí personalmente me ha salido súper bien. Me ha hecho una promoción de puta madre. En ese sentido creo que tengo el ego bien colocadito. No me pico nada. El programa ha salido en todos los periódicos y medios de comunicación y todos decían que yo había surfeado la ola, y yo por eso espero que la gente vaya a ver el videoclip".