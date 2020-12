Rupert Grint deja la puerta abierta a volver como Ron Weasley en ‘Harry Potter’

"Nunca digas nunca". Con esa premisa Rupert Grint ha confesado a ComicBook que no tendría problema en retomar el papel del mago pelirrojo más querido del cine. Por tanto, Ron Weasley, el amigo de Harry Potter y Hermione Granger, podría volver a la saga fantástica en el hipotético caso de que los creadores de la franquicia quisieran darle un buen papel.

Muchas veces el principal escollo con el que se encuentran las productoras en este tipo de casos es la negativa de los actores a retomar papeles que los hicieron famosos. El miedo al encasillamiento hace que muchos lo rechacen. Mirad lo que le costó a Leonardo DiCaprio desprenderse de la figura de chico guapete que promovió Titanic. O a Matthew Fox tener otro papel como el de prota de Perdidos. La fama tiene sus luces y sombras.

A Rupert Grint, sin embargo, parece no preocuparle demasiado: "No lo sé. Nunca diría: 'Absolutamente no'. [Ron Weasley] Jugó un papel fundamental en mi vida y estoy enamorado de ese personaje y sus historias", confiesa el actor, que recientemente acaba de ser papá de su primera hija, Wednesday G. Grint.

"Asi que sí, quiero decir, en el momento adecuado. No sé si hay capacidad para ello, pero sí, ya lo veremos", zanja el actor de Harry Potter, dejando la puerta claramente abierta a una hipotética oferta para volver al potterverse.

Aún no hay previsión de que se siga explorando la historia de estos magos tras los acontecimientos de Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte 2, pero quizás el éxito de Animales fantásticos combinado con el afán de las grandes productoras y plataformas de cine de revitalizar viejas sagas ponga en el horizonte la posibilidad, aunque sea remota, de seguir disfrutando de las aventuras del trío (ya no tan) adolescente. Los fans aún tenemos esperanza.