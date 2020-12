Jennifer López cambia radicalmente de look antes de terminar el año

Parece que el 2020 va a ser una caja de sorpresas hasta el último minuto. Esta vez, ha sido el turno de Jennifer López a la que ha tocado sorprendernos y es que la intérprete de El anillo nos ha dejado boquiabiertos con su sorprendente cambio de look.

Desde luego, si hay algo que haya demostrado J. Lo a lo largo del tiempo es que cualquier cosa le queda bien y la cantante es capaz de brillar con todo lo que se ponga. Esta vez, ha optado por ponerse una melena de unicornio que, aunque es arriesgada, le sienta de maravilla.

Ha sido su peluquero Chriss Appleton- estilista también de otras divas como Kim Kardashian-, quien ha desvelado en su cuenta personal de Instagram la nueva imagen de la artista, con su nuevo peinado y un atrevido maquillaje en tonos morados.

Aunque este nuevo look nos encante, parece que no se trata de un cambio permanente, sino de uno de los looks para su videoclip The Morning que se estrenará en 2021. Además, a través de la cuenta de Appleton hemos podido descubrir que la artista también contará con otros estilos, por ejemplo este que ha compartido con melena rubia corta y ultra lisa decorada a través de una técnica conocida como 'hair art'.