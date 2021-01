Nuevos intentos de robo en WhatsApp: Cómo evitar que te quiten tu cuenta

Desde la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) informan sobre un nuevo repunte de intentos de robo de cuentas de Whatsapp que está teniendo lugar. En esta ocasión, los ciberdelincuentes intentan conseguir tus datos personales a través de un código de verificación.

Es decir, los cibercriminales engañan a los usuarios para que les faciliten un código de verificación que han recibido a través de un SMS. Este ataque comienza con un delincuente configurando la aplicación de WhatsApp en un móvil con el número de teléfono de la víctima. Como la aplicación solo permite tener un perfil por número de teléfono, el cibercriminal podría hacerse pasar por un contacto de confianza al que ya haya atacado previamente.

Una vez que el atracador se ha hecho pasar por tu contacto, te mandará un mensaje por WhatsApp avisándote de que vas a recibir un SMS próximamente en el que aparecerá tu código de seguridad y que se lo debes enviar o que debes pulsar sobre un enlace para ayudarle a obtener un nuevo número de teléfono. Si realizas esto, le ayudarás tanto a conseguir un nuevo número y a que también pierdas el tuyo en manos de los cibercriminales. Por lo tanto, si has recibido un mensaje de estas características, lo mejor que puedes hacer es no hacer nada de lo que te pide.

¿Cómo evitar este ciber atraco?

Si has recibido un mensaje pidiéndote un código de verificación, no compartas ese código, lo primero que debes hacer es desconfiar y contrastar por otras vías alternativas a WhatsApp el mensaje recibido.

Después deberías activar la verificación en dos pasos para evitar este tipo de estafas. Para ello, tendrás que ir al menú de WhatsApp y escoger la opción 'Configuración'. Una vez allí, te metes en tu 'Cuenta' y seleccionas 'Verificación en dos pasos'. Una vez hecho esto, la propia aplicación te pedirá que crees un código de seis dígitos, el cual pasará a ser tu código de doble factor.

Además, es recomendable seguir la cuenta de Twitter de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) para estar al corriente de posibles estafas que se den en Internet, y de de esta manera, prevenirlas antes de un fatídico desenlace

¿Cómo solucionarlo?

Si has sido víctima de estos mensajes y tu cuenta ha sido robada, es decir, has dado el código de verificación y te has dado cuenta que has perdido tu cuenta, desde la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) recomiendan intentar contactar con los administradores de WhatsApp y así recuperar el control de la cuenta. Así como, desde la oficina, recuerdan que siempre se puede denunciar esto ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o llamar a la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, 017, gratuita y confidencial, para obtener más información.