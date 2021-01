La esposa de Robin Williams cree que “aún hay muchos malentendidos sobre su muerte”

Todo lo que rodea a la muerte de Robin Williams tiene un halo de tragedia. Cuando aún estaba en la treintena confesó en una entrevista que su mayor miedo era perder su "chispa", esa espontaneidad que conseguía que sus monólogos fueran brillantes, muchas veces improvisados, o que cada una de sus interpretaciones dramáticas frente a la cámara tuviera ese estilo único e irrepetible que tan solo pueden alcanzar a dominar los genios.

Cuando en agosto de 2014 llegó la noticia, nadie se lo quería creer: el inolvidable Sean de El indomable Will Hunting, el irreverente presentador radiofónico de Good Morning, Vietnam o el mismísimo Alan Parrish de Jumanji se había suicidado. El actor, en un acto de desesperación, se ahorcó con un cinturón en su habitación. Tenía 63 años.

Tras mucha especulación sobre su muerte –se llegó a decir que fue una combinación de alcoholismo y depresión–, el morbo y el insoportable sensacionalismo amarillista obligaron a Susan Schneider Williams, esposa del actor, a salir públicamente e informar de que su marido padecía demencia por cuerpos de Lewy, una invasiva enfermedad neurodegenerativa que provoca demencia y Alzheimer, y que en el caso de Robin Williams le había privado precisamente de aquello que más temía perder: su chispa. Olvidos, bloqueos, crisis de ansiedad, paranoia, insomnio y Parkinson: la enfermedad lo trastocó hasta llevarlo al colapso, y en un arrebato decidió acabar con su vida.

El diagnóstico era complicado, y los médicos se limitaron a decir que tenía Parkinson. Sin embargo, eso no explicaba la paranoia y su progresiva deriva cognitiva. El desconocimiento era lo peor de todo: "No sé qué me está pasando, ya no soy yo", llegó a decirle desesperado al cineasta Shawn Levy en el rodaje de Noche en el museo 2, pocos meses antes de suicidarse.

El deseo de Robin

"Los doctores me dijeron después de la autopsia: '¿Te sorprende que tu marido tenga cuerpos de Lewy por todo su cerebro?'", explicó Susan Schneider Williams en una entrevista con The Guardian. "Yo ni siquiera sabía qué eran los cuerpos de Lewy, pero les dije: 'No, no me sorprende'. ¿Que algo se habría infiltrado en cada recoveco del cerebro de mi marido? Tenía todo el sentido del mundo", confiesa.

Para acabar con la especulación sobre la muerte de Robin Williams y explicar al mundo qué fue lo que realmente ocurrió, Schneider ha colaborado en la elaboración del documental El deseo de Robin, una pieza biográfica e íntima en la que se narran los últimos días de vida del actor y su lucha contra aquella devastadora enfermedad que truncó una de las carreras más brillantes de Hollywood. Una emotiva y desgarradora pieza biográfica dirigida por Tylor Norwood que explora el sufrimiento de Williams y trata de concienciar sobre los devastadores efectos de los cuerpos de Lewy en la salud mental de quienes lo padecen.

"Si mi marido no fuera famoso no me haría pasar por todo esto", continúa la esposa del actor. "Pero aún hay muchos malentendidos sobre su muerte y sobre los cuerpos de Lewy, y creo que esto es lo correcto", explica en relación a El deseo de Robin, que este mismo lunes 4 de enero llega a los cines británicos, aunque se puede encontrar en abierto en YouTube (enlace). "Con la incalculable ayuda de expertos en medicina, vi que lo que Robin y yo habíamos pasado finalmente tenía sentido; nuestra experiencia coincidía con la ciencia".